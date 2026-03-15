Мирные переговоры о войне в Украине провалились: что изменило позицию Трампа

Переговоры по прекращению войны между Украиной и Россией, которые проходили при посредничестве США, оказались в сложной ситуации. Как сообщает Financial Times, дипломатические источники в Европейском Союзе считают, что мирный процесс фактически зашел в тупик, поскольку внимание президента США Дональда Трампа переключилось на конфликт на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп.

По информации европейских дипломатов, политический фокус администрации Трамп в значительной степени изменился после эскалации вокруг Ирана. По их словам, это ослабило давление на Москву и усложнило переговорный процесс по завершению войны.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украиной. Для нас и для Украины это катастрофа", — сказал один из дипломатов ЕС.

Другой представитель ЕС заявил, что переговоры между украинскими и российскими чиновниками сейчас находятся в "опасной зоне". Дипломаты подчеркивают, что война Трампа на Ближнем Востоке отвлекла ресурсы и политическое внимание Соединенных Штатов от войны в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подтвердила, что сейчас возникла конкуренция за военные ресурсы. По ее словам, часть американских поставок, в том числе систем противовоздушной обороны, может быть задержана, поскольку приоритет предоставляется союзникам на Ближнем Востоке.

Тем временем в Европе растет скепсис по поводу перспектив быстрого мира. Лидеры ЕС убеждены, что без усиления давления на Кремль переговоры не будут иметь реального результата. Источники издания отмечают, что российский диктатор Владимир Путин не критикует Трампа, чтобы США не стали сильнее поддерживать Украину. Также в Кремле сохраняют свою позицию и не демонстрируют готовность к компромиссам в диалоге с Киевом.

Как пример отвлечения внимания Трампа от войны в Украине Financial Times пишет о визите канцлера Германии Фридриха Мерца в Белый дом на третий день конфликта на Ближнем Востоке. Немецкий политик приехал с картами и схемами, чтобы убедить Трампа усилить давление на РФ, однако у президента США не было желания говорить с Мерцом о войне в Украине.

В Белом доме убеждают, что Украина имеет слабую позицию, тогда как Россия – сильную.

