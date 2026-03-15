Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: чому різко накинувся на Зеленського

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України, розкритикувавши позицію українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, домовитися з Києвом щодо закінчення війни складніше, ніж з Кремлем.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю телеканалу NBC News заявив, що його "дивує" позиція Зеленського, який нібито не поспішає укладати мирну угоду. Натомість президент США вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди... Із Зеленським набагато складніше домовитися", — сказав Трамп.

Це не перша подібна заява Трампа. Раніше він уже говорив, що Україна нібито втрачає позиції для переговорів, тоді як Москва, за його словами, готова до діалогу.

Сам Зеленський неодноразово наголошував, що Україна прагне справедливого миру, але лише за умов, які гарантуватимуть безпеку держави. Український президент підкреслював, що домовленості з Росією мають забезпечити довгострокову стабільність і можливість для країни жити без загрози нової агресії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський жорстко висловився про відносини з президентом США.

Також "Коментарі" писали, що племінниця Дональда Трампа, яка є кваліфікованою психологинею, пояснила причини його дивної поведінки. За її словами на його стан могли вплинути ситуації з дитинства, які сформували поведінку та характер американського президента.