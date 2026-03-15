logo_ukra

BTC/USD

71548

ETH/USD

2103.25

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: чому різко накинувся на Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: чому різко накинувся на Зеленського

Дональд Трамп заявив, що здивований небажанням Зеленського укласти мирну угоду.

15 березня 2026, 06:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни Росії проти України, розкритикувавши позицію українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, домовитися з Києвом щодо закінчення війни складніше, ніж з Кремлем.

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: чому різко накинувся на Зеленського

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю телеканалу NBC News заявив, що його "дивує" позиція Зеленського, який нібито не поспішає укладати мирну угоду. Натомість президент США вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди... Із Зеленським набагато складніше домовитися", — сказав Трамп.

Це не перша подібна заява Трампа. Раніше він уже говорив, що Україна нібито втрачає позиції для переговорів, тоді як Москва, за його словами, готова до діалогу.

Сам Зеленський неодноразово наголошував, що Україна прагне справедливого миру, але лише за умов, які гарантуватимуть безпеку держави. Український президент підкреслював, що домовленості з Росією мають забезпечити довгострокову стабільність і можливість для країни жити без загрози нової агресії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський жорстко висловився про відносини з президентом США. 

Також "Коментарі" писали, що племінниця Дональда Трампа, яка є кваліфікованою психологинею, пояснила причини його дивної поведінки. За її словами на його стан могли вплинути ситуації з дитинства, які сформували поведінку та характер американського президента.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/iran-negotiate-ceasefire-deal-trump-kharg-hormuz-oil-rcna263474
Теги:

Новини

Всі новини