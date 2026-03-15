Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны России против Украины, раскритиковав позицию украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, договориться с Киевом об окончании войны сложнее, чем с Кремлем.

Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC News заявил, что его "удивляет" позиция Зеленского, якобы не спешащего заключать мирное соглашение. Президент США считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к окончанию войны.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению... С Зеленским гораздо сложнее договориться", — сказал Трамп.

Это не первое подобное заявление Трампа. Ранее он уже говорил, что Украина якобы теряет позиции для переговоров, в то время как Москва, по его словам, готова к диалогу.

Сам Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина стремится к справедливому миру, но только в условиях, которые будут гарантировать безопасность государства. Украинский президент подчеркивал, что договоренности с Россией должны обеспечить долгосрочную стабильность и возможность жить страны без угрозы новой агрессии.

