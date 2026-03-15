Тристоронні переговори України, США та РФ під загрозою: Зеленський назвав причину

Тристороння зустріч між Україною, США та Росією може не відбутися. Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори залишаються під питанням, оскільки російська делегація не готова летіти до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання щодо переговорів України з США та РФ. За словами глави держави, раніше Вашингтон запропонував перенести зустріч на наступний тиждень через загострення ситуації на Близькому Сході. Однак тепер виникла нова проблема, адже представники Росії не хочуть проводити переговори на території США.

"Ми хочемо, щоб була тристороння зустріч. Ми вважаємо, що зустрічі важливі. Ми звільняємо людей із полону, є результати, є просування вперед. І вони говорили про середину наступного тижня як дату для зустрічі. Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції", – сказав президент.

За його словами Україна не блокує жодних ініціатив щодо переговорів та очікує на відповідь від Сполучені Штати щодо подальших кроків. Йдеться або про зміну країни проведення зустрічі, або про рішення російської сторони все ж прилетіти до США.

Окремо Зеленський прокоментував візит до США спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієв. За словами українського президента, цей візит, імовірно, був пов’язаний не з мирними переговорами, а з питанням послаблення санкцій проти Росії.

"Він не пов'язаний із закінченням війни. Була відтермінована тристороння зустріч, але Дмитрієв прилетів у Маямі. Ми знаємо, що це не перша зустріч щодо питання санкцій. І я вважаю, що вони дотиснули до цього результату. Частково", – вважає Зеленський.

