Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ под угрозой: Зеленский назвал причину

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией может не состояться. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры остаются под вопросом, поскольку российская делегация не готова лететь в Соединенные Штаты.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы о переговорах Украины с США и РФ. По словам главы государства, ранее Вашингтон предложил перенести встречу на следующую неделю из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако теперь возникла новая проблема, поскольку представители России не хотят проводить переговоры на территории США.

"Мы хотим, чтобы была трехсторонняя встреча. Мы считаем, что встречи важны. Мы освобождаем людей из плена, есть результаты, есть продвижение вперед. И они говорили о середине следующей недели как дате для встречи. Я не знаю, будет ли эта встреча. У нас пока нет четкого времени и четкого предложения", – сказал президент.

По его словам Украина не блокирует никаких инициатив по переговорам и ожидает ответа от Соединенных Штатов относительно дальнейших шагов. Речь идет либо об изменении страны проведения встречи, либо о решении российской стороны все же прилететь в США.

Отдельно Зеленский прокомментировал визит в США спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева. По словам украинского президента, этот визит предположительно был связан не с мирными переговорами, а с вопросом ослабления санкций против России.

"Он не связан с окончанием войны. Была отсрочена трехсторонняя встреча, но Дмитриев прилетел в Майами. Мы знаем, что это не первая встреча по вопросу санкций. И я считаю, что они дожали до этого результата. Частично", – считает Зеленский.

