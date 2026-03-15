Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ под угрозой: Зеленский назвал причину

Slava Kot
Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией может не состояться. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры остаются под вопросом, поскольку российская делегация не готова лететь в Соединенные Штаты.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопросы о переговорах Украины с США и РФ. По словам главы государства, ранее Вашингтон предложил перенести встречу на следующую неделю из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако теперь возникла новая проблема, поскольку представители России не хотят проводить переговоры на территории США.
По его словам Украина не блокирует никаких инициатив по переговорам и ожидает ответа от Соединенных Штатов относительно дальнейших шагов. Речь идет либо об изменении страны проведения встречи, либо о решении российской стороны все же прилететь в США.
Отдельно Зеленский прокомментировал визит в США спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева. По словам украинского президента, этот визит предположительно был связан не с мирными переговорами, а с вопросом ослабления санкций против России.
