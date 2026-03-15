logo_ukra

BTC/USD

71637

ETH/USD

2111.61

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський заявив про термінову зустріч з Трампом: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про термінову зустріч з Трампом: що сталося

Зеленський повідомив про необхідність зустрічі з Трампом для обговорення масштабної угоди щодо виробництва дронів.

15 березня 2026, 10:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність швидкої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом через низку важливих питань, зокрема санкцій проти РФ та співпраці у виробництві безпілотників. 

Зеленський заявив про термінову зустріч з Трампом: що сталося

Зеленський закликає про швидку зустріч з Трампом. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що назбиралася велика кількість питань, які йому слід обговорити з Трампом.

"У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом", — сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що ведеться робота над масштабною угодою щодо спільного виробництва дронів на 35–50 млрд доларів, яка має діяти "на роки". За його словами, Україна згодна, якщо виробництво здійснюватиметься за принципом 50 на 50 між українськими та американськими інженерами, а дрони будуть доступні для використання обома країнами. 

За словами Зеленського, це ця пропозиція об’єднує вдячність України до США, а також можливість поділитися українським досвідом та технологіями з партнерами. Президент уточнив, що поки документ не підписано і відповіді від Трампа ще не було.

"Ми не підписали документ з президентом Трампом. Можливо, це станеться пізніше, але я не впевнений. Ми говорили з країнами Європи щодо дронів – і з ними вже є домовленості. І до нас надходили такі запити з Близького Сходу, з країн Затоки – дуже конкретні запити з прямими пропозиціями, великими пропозиціями", – сказав президент та додав, що були також пропозиції з країн Африки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп різко відповів на заяви Зеленського про допомогу від України.

Також "Коментарі" писали, що мирні переговори щодо війни в Україні провалилися. Війна в Ірані змінила позицію Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини