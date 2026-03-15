Зеленський заявив про термінову зустріч з Трампом: що сталося

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність швидкої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом через низку важливих питань, зокрема санкцій проти РФ та співпраці у виробництві безпілотників.

Зеленський закликає про швидку зустріч з Трампом.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що назбиралася велика кількість питань, які йому слід обговорити з Трампом.

"У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом", — сказав Зеленський.

Президент України повідомив, що ведеться робота над масштабною угодою щодо спільного виробництва дронів на 35–50 млрд доларів, яка має діяти "на роки". За його словами, Україна згодна, якщо виробництво здійснюватиметься за принципом 50 на 50 між українськими та американськими інженерами, а дрони будуть доступні для використання обома країнами.

За словами Зеленського, це ця пропозиція об’єднує вдячність України до США, а також можливість поділитися українським досвідом та технологіями з партнерами. Президент уточнив, що поки документ не підписано і відповіді від Трампа ще не було.

"Ми не підписали документ з президентом Трампом. Можливо, це станеться пізніше, але я не впевнений. Ми говорили з країнами Європи щодо дронів – і з ними вже є домовленості. І до нас надходили такі запити з Близького Сходу, з країн Затоки – дуже конкретні запити з прямими пропозиціями, великими пропозиціями", – сказав президент та додав, що були також пропозиції з країн Африки.

