Зеленский заявил о срочной встрече с Трампом: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорой встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за ряда важных вопросов, в частности санкций против РФ и сотрудничества в производстве беспилотников.

Зеленский призывает о скорой встрече с Трампом.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что собралось большое количество вопросов, которые ему следует обсудить с Трампом.

"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он украинскую позицию знает. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что ведется работа над масштабным соглашением по совместному производству дронов на 35–50 млрд долларов, которое должно действовать "на годы". По его словам, Украина согласна, если производство будет производиться по принципу 50 на 50 между украинскими и американскими инженерами, а дроны будут доступны для использования обеими странами.

По словам Зеленского, это предложение объединяет благодарность Украины к США, а также возможность поделиться украинским опытом и технологиями с партнерами. Президент уточнил, что пока документ не подписан и ответы от Трампа еще не было.

"Мы не подписали документ с президентом Трампом. Возможно, это произойдет позже, но я не уверен. Мы говорили со странами Европы относительно дронов – и с ними уже есть договоренности. И к нам поступали такие запросы с Ближнего Востока, из стран Залива – очень конкретные запросы с прямыми предложениями, большими предложениями", – сказал президент и добавил, что были также предложения из стран Африки.

