logo

BTC/USD

71637

ETH/USD

2111.61

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленский заявил о срочной встрече с Трампом: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил о срочной встрече с Трампом: что произошло

Зеленский сообщил о необходимости встречи с Трампом для обсуждения масштабного соглашения по производству дронов.

15 марта 2026, 10:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости скорой встречи с президентом США Дональдом Трампом из-за ряда важных вопросов, в частности санкций против РФ и сотрудничества в производстве беспилотников.

Зеленский призывает о скорой встрече с Трампом. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что собралось большое количество вопросов, которые ему следует обсудить с Трампом.

"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он украинскую позицию знает. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что ведется работа над масштабным соглашением по совместному производству дронов на 35–50 млрд долларов, которое должно действовать "на годы". По его словам, Украина согласна, если производство будет производиться по принципу 50 на 50 между украинскими и американскими инженерами, а дроны будут доступны для использования обеими странами.

По словам Зеленского, это предложение объединяет благодарность Украины к США, а также возможность поделиться украинским опытом и технологиями с партнерами. Президент уточнил, что пока документ не подписан и ответы от Трампа еще не было.

"Мы не подписали документ с президентом Трампом. Возможно, это произойдет позже, но я не уверен. Мы говорили со странами Европы относительно дронов – и с ними уже есть договоренности. И к нам поступали такие запросы с Ближнего Востока, из стран Залива – очень конкретные запросы с прямыми предложениями, большими предложениями", – сказал президент и добавил, что были также предложения из стран Африки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп резко ответил на заявления Зеленского о помощи от Украины.

Также "Комментарии" писали, что мирные переговоры о войне в Украине провалились. Война в Иране сменила позицию Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости