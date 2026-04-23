У Кремлі заявили про готовність Путіна зустрітися із Зеленським: в Україні відповіли

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення процесу закінчення війни. Однак в Україні такі слова назвали маніпуляцією та спробою ввести в оману міжнародну аудиторію.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива, але лише на етапі фіналізації домовленостей щодо закінчення війни. На ці слова відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він заявив, що твердження Кремля про готовність до діалогу не відповідають дійсності.

"Пєсков бреше. Путін не готовий до зустрічі із Зеленським, адже одразу після заяв про "готовність" були озвучені нереалістичні умови", — заявив Коваленко.

За його словами, Росія продовжує використовувати тему переговорів як інформаційний інструмент, намагаючись створити враження відкритості до миру перед західними партнерами України. На думку Коваленка, Кремль не демонструє намірів завершувати війну, а натомість прагне продовжувати бойові дії та одночасно вести політичну гру на міжнародній арені.

"Росія планує воювати далі і мир їм не треба. Вони просто знову вдають для західної аудиторії, що готові до завершення війни, але це брехня", — сказав Коваленко.

