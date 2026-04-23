В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским: в Украине ответили

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения процесса окончания войны. Однако в Украине такие слова назвали манипуляцией и попыткой ввести в заблуждение международную аудиторию.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна, но только на этапе финализации договоренностей по окончании войны. На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он заявил, что утверждения Кремля о готовности к диалогу не соответствуют действительности.

"Песков лжет. Путин не готов ко встрече с Зеленским, ведь сразу после заявлений о "готовности" были озвучены нереалистичные условия", — заявил Коваленко.

По его словам, Россия продолжает использовать тему переговоров в качестве информационного инструмента, пытаясь создать впечатление открытости к миру перед западными партнерами Украины. По мнению Коваленко, Кремль не демонстрирует намерений завершать войну, а стремится продолжать боевые действия и одновременно вести политическую игру на международной арене.

"Россия планирует воевать дальше и мир им не надо. Они просто снова притворяются для западной аудитории, что готовы к завершению войны, но это ложь", — сказал Коваленко.

