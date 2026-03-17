У Кремлі відреагували на постійні атаки дронів на Москву

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував нову хвилю атак безпілотників по території Росії. За його словами, удари дронів нібито є "марним опором" з боку України та не сприяють мирному закінченню війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на запитання журналістів, з чим пов’язане посилення атак українських безпілотників по російських регіонах, зокрема по Москві. Представник Путіна традиційно звинуватив Україну стверджуючи, що нібито Київ не хоче закінчення війни.

"Київський режим продовжує абсолютно марний опір замість того, щоб прийняти необхідне відповідальне рішення і відкрити дорогу для продовження мирного процесу", — сказав Пєсков.

Попри це, речник Кремля запевнив, що Росія й надалі буде воювати проти України. За словами Пєскова, війна почата росіянами має виконати цілі Путіна та створити нібито безпеку для РФ.

"Наші збройні сили продовжують спеціальну військову операцію та продовжують виконувати цілі, а також забезпечувати безпеку російських регіонів", — додав Пєсков повторивши напативи російської пропаганди.

У Міністерство оборони Росії повідомили, що в ніч на 17 березня російські сили протиповітряної оборони нібито перехопили 206 українських безпілотників над різними регіонами країни. Частина дронів атакувала Москву.

