Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі відреагували на постійні атаки дронів на Москву
У Кремлі відреагували на постійні атаки дронів на Москву

У Кремлі прокоментували атаки безпілотників по Росії та Москві.

17 березня 2026, 12:35
Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував нову хвилю атак безпілотників по території Росії. За його словами, удари дронів нібито є "марним опором" з боку України та не сприяють мирному закінченню війни.

У Кремлі відреагували на постійні атаки дронів на Москву

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на запитання журналістів, з чим пов’язане посилення атак українських безпілотників по російських регіонах, зокрема по Москві. Представник Путіна традиційно звинуватив Україну стверджуючи, що нібито Київ не хоче закінчення війни.

"Київський режим продовжує абсолютно марний опір замість того, щоб прийняти необхідне відповідальне рішення і відкрити дорогу для продовження мирного процесу", — сказав Пєсков.

Попри це, речник Кремля запевнив, що Росія й надалі буде воювати проти України. За словами Пєскова, війна почата росіянами має виконати цілі Путіна та створити нібито безпеку для РФ.

"Наші збройні сили продовжують спеціальну військову операцію та продовжують виконувати цілі, а також забезпечувати безпеку російських регіонів", — додав Пєсков повторивши напативи російської пропаганди.

У Міністерство оборони Росії повідомили, що в ніч на 17 березня російські сили протиповітряної оборони нібито перехопили 206 українських безпілотників над різними регіонами країни. Частина дронів атакувала Москву.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Москву атакувала найбільша кількість дронів з початку війни. Столиця РФ вже третій день перебуває під обстрілами безпілотників. 

Також "Коментарі" писали, що Москва вже кілька днів перебуває під атаками безпілотників. Які головні цілі ударів Сил оборони України.



