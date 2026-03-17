Москва під кількаденною атакою дронів: які цілі України

Столиця Росії уже кілька днів поспіль перебуває під атаками безпілотників. За даними мера Москви Сергія Собяніна та російського Міноборони, починаючи з 14 березня сили протиповітряної оборони перехопили понад 150 дронів. Однак, які цілі українських атак на Москву.

Засновник благодійної організації "Реактивна пошта" та військовий аналітик Павло Нарожний в ефірі "Radio NV" пояснив, що регулярні удари безпілотників по Москві можуть бути частиною ширшої стратегії Сил оборони України. За його словами, перша ціль атаки на Москву полягає у створення дискомфорту для самих росіян. Коли дрони долітають до столиці, це руйнує відчуття безпеки, яке російська влада намагається демонструвати власному населенню.

Другою важливою ціллю є економічний ефект. Під час атак у Росії часто запроваджують план "Ковьор", який передбачає закриття повітряного простору.

"Це величезний удар по економіці, величезна кількість скасованих польотів. У них є деякі регіони, в які можна дістатися виключно літаком з Москви. І це три дні простою, це великий удар", – пояснив Нарожний.

Третій фактором експерт називає інформаційний. За його словами, атаки на Москву суперечать офіційній риториці Володимира Путіна, який намагається переконати росіян, що війна проти України проходить успішно і не загрожує території РФ.

Четвертою ціллю Нарожний називає військову. Як пояснює аналітик, Москва є одним із найбільш захищених міст Росії з точки зору систем протиповітряної оборони. Через постійні атаки ці комплекси змушені залишатися навколо столиці і не можуть бути перекинуті на інші стратегічні об’єкти.

