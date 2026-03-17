Москва під кількаденною атакою дронів: які цілі України

Столиця Росії уже кілька днів поспіль перебуває під атаками безпілотників. За даними мера Москви Сергія Собяніна та російського Міноборони, починаючи з 14 березня сили протиповітряної оборони перехопили понад 150 дронів. Однак, які цілі українських атак на Москву.
Засновник благодійної організації "Реактивна пошта" та військовий аналітик Павло Нарожний в ефірі "Radio NV" пояснив, що регулярні удари безпілотників по Москві можуть бути частиною ширшої стратегії Сил оборони України. За його словами, перша ціль атаки на Москву полягає у створення дискомфорту для самих росіян. Коли дрони долітають до столиці, це руйнує відчуття безпеки, яке російська влада намагається демонструвати власному населенню.
Другою важливою ціллю є економічний ефект. Під час атак у Росії часто запроваджують план "Ковьор", який передбачає закриття повітряного простору.
Третій фактором експерт називає інформаційний. За його словами, атаки на Москву суперечать офіційній риториці Володимира Путіна, який намагається переконати росіян, що війна проти України проходить успішно і не загрожує території РФ.
Четвертою ціллю Нарожний називає військову. Як пояснює аналітик, Москва є одним із найбільш захищених міст Росії з точки зору систем протиповітряної оборони. Через постійні атаки ці комплекси змушені залишатися навколо столиці і не можуть бути перекинуті на інші стратегічні об’єкти.
