Москву атакувала рекордна кількість дронів з початку війни: деталі

Столиця Росії переживає одну з найбільших атак безпілотників від початку повномасштабної війни проти України. За заявами російської влади, протягом останніх двох діб на підльоті до Москви було зафіксовано рекордну кількість дронів.

Мер Москви Сергій Собянін після опівночі опублікував 14 повідомлень в Telegram-каналі, де заявив, що лише за ніч проти 16 березня сили протиповітряної оборони РФ збили близько 40 безпілотників. Загалом за вихідні, російські військові перехопили 119 дронів, які нібито знищили на підльоті до Москви. Таким чином це найбільша атака дронів на столицю Росії.

Атака на Москву розпочалася ще вдень 14 березня. Відтоді у Telegram-каналі Собяніна регулярно з’являлися повідомлення про нові перехоплення безпілотників під час атаки на російську столицю.

За словами очевидців, вибухи було чути в кількох районах Московської області, зокрема поблизу міст Одинцово, Домодєдово та Подільськ. Повідомлялося також про дрони в районах Істри, Можайська, Наро-Фомінська та Сонячногірська.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що за ніч з 15 на 16 березня перехопили 145 безпілотників, з них 53 над Московським регіоном. Через загрозу атак обмеження на польоти тимчасово запровадили в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський.

Попередній рекорд атаки на Москву був зафіксований у березні 2025 року, коли, за офіційними даними Міноборони РФ, на підльоті до міста збили 91 дрон. Інформації про постраждалих або серйозні руйнування наразі не оприлюднювали.

Також "Коментарі" писали, що у ніч на 16 березня дрони атакували не лише Москву. Вибухи чули в Краснодарському краї, де спалахнула велика пожежа на нафтобазі та у Ярославлі.