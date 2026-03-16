Москву атаковало рекордное количество дронов с начала войны: детали

Столица России переживает одну из самых больших атак беспилотников с начала полномасштабной войны против Украины. По заявлениям российских властей, в течение последних двух суток на подлете к Москве было зафиксировано рекордное количество дронов.

Москва под рекордной атакой дронов. Фото иллюстративное

Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи опубликовал 14 сообщений в Telegram-канале, где заявил, что только за ночь на 16 марта силы противовоздушной обороны РФ сбили около 40 беспилотников. Всего за выходные российские военные перехватили 119 дронов, якобы уничтоженных на подлете к Москве. Таким образом это самая большая атака дронов на столицу России.

Атака на Москву началась еще днем 14 марта. С тех пор в Telegram-канале Собянина регулярно появлялись сообщения о новых перехватах беспилотников во время атаки на российскую столицу.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в нескольких районах Московской области, в том числе вблизи городов Одинцово, Домодедово и Подольск. Сообщалось также о дронах в районах Истры, Можайска, Наро-Фоминска и Солнечногорска.

В министерстве обороны России заявили, что за ночь с 15 на 16 марта перехватили 145 беспилотников, из них 53 над Московским регионом. Из-за угрозы атак ограничения на полеты временно ввели в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Предыдущий рекорд атаки на Москву был зафиксирован в марте 2025 года, когда, по официальным данным Минобороны РФ, на подлете в город сбили 91 дрон. Информация о пострадавших или серьезных разрушениях пока не обнародована.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 16 марта дроны атаковали не только Москву. Взрывы слышали в Краснодарском крае, где разразился большой пожар на нефтебазе и в Ярославле.