Росія здригалася від вибухів: під ударом Москва, нафтобаза та кілька регіонів

В ніч на 16 березня в різних регіонах Росії пролунала серія вибухів на тлі масштабної атаки безпілотників. За повідомленнями російських джерел та OSINT-аналітиків, під ударами опинилися об’єкти паливної інфраструктури, а також околиці російської столиці.

Вибухи в Росії.

Одним із ключових наслідків атаки безпілотників стала пожежа на нафтобазі в місті Лабінську. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, безпілотники атакували об’єкт зберігання та перевалки пального "Агронафтопродукт". Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

"У гасінні задіяні 4 розрахунку, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівці Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю", — йдеться в повідомленні оперативного штабу.

Влада регіону стверджує, що внаслідок атаки постраждалих немає. Водночас у мережі активно поширюються відео, на яких видно густий дим та полум’я на території нафтобази.

Також серію вибухів у Росії чули на околицях Москви. У соцмережах повідомляли про активну роботу систем протиповітряної оборони поблизу російської столиці. Російські військові заявили про перехоплення щонайменше 16 безпілотників на підльоті до міста та в його передмістях.

Про тривалу атаку дронів на російську столицю також повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, Москва перебуває під ударами безпілотників уже третю добу поспіль.

Крім вибухів у Москві та Краснодарському краї удари зафіксували й у місті Ярославлі. Очевидці повідомляли про щонайменше три потужні звуки вибухів у різних районах та шум двигунів дронів у небі. Через загрозу атак у місцевому аеропорту понад 16 годин діють обмеження на польоти.

