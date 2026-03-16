Россия содрогалась от взрывов: под ударом Москва, нефтебаза и несколько регионов

В ночь на 16 марта в разных регионах России раздалась серия взрывов на фоне масштабной атаки беспилотников. По сообщениям российских источников и OSINT-аналитиков под ударами оказались объекты топливной инфраструктуры, а также окрестности российской столицы.

Одним из ключевых последствий атаки беспилотников стал пожар на нефтебазе в городе Лабинске. По данным оперативного штаба Краснодарского края, беспилотники атаковали объект хранения и перевалки горючего "Агронефтепродукт". После удара на территории предприятия разразился масштабный пожар.

"В тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении оперативного штаба.

Власти региона утверждают, что в результате атаки пострадавших нет. В сети активно распространяются видео, на которых виден густой дым и пламя на территории нефтебазы.

Также серию взрывов в России слышали в окрестностях Москвы. В соцсетях сообщали об активной работе систем противовоздушной обороны вблизи российской столицы. Российские военные заявили о перехвате не менее 16 беспилотников на подлете в город и в его пригородах.

О длительной атаке дронов на российскую столицу также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, Москва находится под ударами беспилотников уже третьи сутки подряд.

Кроме взрывов в Москве и Краснодарском крае удары были зафиксированы и в городе Ярославле. Очевидцы сообщали о по меньшей мере трех мощных звуках взрывов в разных районах и шуме двигателей дронов в небе. Из-за угрозы атак в местном аэропорту более 16 часов действуют ограничения на полеты.

