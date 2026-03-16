Україна довго чекала на цю зброю: вона перша у світі, хто її використає

Понад 600 українських військовослужбовців завершили навчання з експлуатації найсучаснішої артилерійської системи RCH 155. Підготовка проходила в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн. Про завершення програми повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до навчального центру.

Гаубиця RCH 155. Фото з відкритих джерел

За словами Пісторіуса, українські артилеристи протягом кількох місяців опановували роботу з новою системою RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155), яка вважається однією з найсучасніших у світі. Німеччина фінансує закупівлю цих установок для України, а сама техніка виробляється німецькою оборонною промисловістю.

Очікується, що Україна отримає щонайменше 54 такі гаубиці. Водночас кількість підготовлених військових значно перевищує мінімальні потреби, адже для керування однією установкою потрібен екіпаж лише з двох осіб. Таким чином така масштабна підготовка може свідчити про плани збільшити кількість замовлених систем у майбутньому.

RCH 155 — це 155-міліметрова самохідна гаубиця з високим рівнем автоматизації. Її дистанційно керована гармата здатна вражати цілі на відстані до 54 кілометрів. Система оснащена автоматичним заряджанням, сучасною комп’ютеризованою системою управління вогнем і навігаційним комплексом, який допомагає точно розраховувати траєкторію польоту снарядів.

Ще однією особливістю є можливість вести вогонь під час руху, яка є рідкісною характеристикою для артилерійських систем такого класу. Екіпаж розміщується в броньованому відсіку, обладнаному системами захисту від зброї масового ураження, автоматичним пожежогасінням, а також кондиціонуванням і опаленням.

Україна стане першою країною у світі, яка застосує RCH 155 у реальних бойових умовах. Завершення навчання може означати, що система може бути розгорнута на фронті вже найближчим часом.

