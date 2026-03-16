Украина долго ждала этого оружия: она первая в мире, кто ее использует

Более 600 украинских военнослужащих завершили обучение по эксплуатации современной артиллерийской системы RCH 155. Подготовка проходила в артиллерийской школе Бундесвера в городе Идар-Оберштайн. О завершении программы сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в учебный центр.

Гаубица RCH 155. Фото из открытых источников

По словам Писториуса, украинские артиллеристы в течение нескольких месяцев овладевали работой с новой системой RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155), которая считается одной из самых современных в мире. Германия финансирует закупку этих установок для Украины, а сама техника производится германской оборонной промышленностью.

Ожидается, что Украина получит не менее 54 таких гаубиц. В то же время, количество подготовленных военных значительно превышает минимальные потребности, ведь для управления одной установкой нужен экипаж только из двух человек. Таким образом, такая масштабная подготовка может свидетельствовать о планах увеличить количество заказанных систем в будущем.

RCH 155 – это 155-миллиметровая самоходная гаубица с высоким уровнем автоматизации. Ее дистанционно управляемая пушка способна поражать цели на расстоянии до 54 километров. Система оснащена автоматической подзарядкой, современной компьютеризированной системой управления огнем и навигационным комплексом, который помогает точно рассчитывать траекторию полета снарядов.

Еще одной особенностью является возможность вести огонь во время движения, являющейся редкой характеристикой для артиллерийских систем такого класса. Экипаж размещается в бронированном отсеке, оборудованном системами защиты от оружия массового поражения, автоматическим пожаротушением, а также кондиционированием и отоплением.

Украина станет первой страной в мире, применяющей RCH 155 в реальных боевых условиях. Завершение обучения может означать, что система может быть развернута на фронте в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "шедевр инженерной науки" поступил в Украину для войны против России.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила первую гаубицу RCH 155 от Германии из обещанных 54.