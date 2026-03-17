Война с Россией Москва под многодневной атакой дронов: какие цели Украины
НОВОСТИ

Москва под многодневной атакой дронов: какие цели Украины

Москва уже несколько дней находится под атаками беспилотников. Каковы главные цели ударов Сил обороны Украины.

17 марта 2026, 10:35
Slava Kot

Столица России уже несколько дней находится под атаками беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина и российского Минобороны, начиная с 14 марта силы противовоздушной обороны перехватили более 150 дронов. Однако, каковы цели украинских атак на Москву.

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта" и военный аналитик Павел Нарожный в эфире "Radio NV" пояснил, что регулярные удары беспилотников по Москве могут являться частью более широкой стратегии Сил обороны Украины. По его словам, первая цель атаки на Москву состоит в создании дискомфорта для самих россиян. Когда дроны долетают до столицы, это разрушает чувство безопасности, которое российские власти пытаются демонстрировать собственному населению.

Второй важной целью является экономический эффект. Во время атак по России часто вводят план "Ковер", предусматривающий закрытие воздушного пространства.

"Это огромный удар по экономике, огромное количество отмененных полетов. У них есть некоторые регионы, в которые можно добраться исключительно самолетом из Москвы. И это три дня простоя, это большой удар", – пояснил Нарожный.

Третий фактор эксперт называет информационным. По его словам, атаки на Москву противоречат официальной риторике Владимира Путина, пытающегося убедить россиян, что война против Украины проходит успешно и не угрожает территории РФ.

Четвертой целью Нарожный называет военную. Как объясняет аналитик, Москва является одним из самых защищенных городов России с точки зрения систем противовоздушной обороны. Из-за постоянных атак эти комплексы вынуждены оставаться вокруг столицы и не могут быть переброшены на другие стратегические объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москву атаковало наибольшее количество дронов с начала войны.

Также "Комментарии" писали, что Украина долго ждала этого оружия. Она первая в мире, кто его использует.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=daqyr3ENW9o
