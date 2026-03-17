Война с Россией В Кремле отреагировали на постоянные атаки дронов на Москву
НОВОСТИ

В Кремле отреагировали на постоянные атаки дронов на Москву

В Кремле прокомментировали атаки беспилотников по России и Москве.

17 марта 2026, 12:35
Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новую волну атак беспилотников по территории России. По его словам, удары дронов якобы являются "бесполезным сопротивлением" со стороны Украины и не способствуют мирному окончанию войны.

В Кремле отреагировали на постоянные атаки дронов на Москву

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы журналистов, с чем связано усиление атак украинских беспилотников по российским регионам, в частности, по Москве. Представитель Путина традиционно обвинил Украину, утверждая, что якобы Киев не хочет окончания войны.

"Киевский режим продолжает совершенно бесполезное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса", — сказал Песков.

Несмотря на это, спикер Кремля заверил, что Россия и дальше будет воевать против Украины. По словам Пескова, война, начатая россиянами, должна выполнить цели Путина и создать якобы безопасность для РФ.

"Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и продолжают выполнять цели, а также обеспечивать безопасность российских регионов", — добавил Песков, повторив напативы российской пропаганды.

В Министерство обороны России сообщили, что в ночь на 17 марта российские силы противовоздушной обороны якобы перехватили 206 украинских беспилотников над разными регионами страны. Часть дронов атаковала Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Москву атаковало наибольшее количество дронов с начала войны. Столица РФ уже на третий день находится под обстрелами беспилотников.

Также "Комментарии" писали, что Москва уже несколько дней находится под атаками беспилотников. Каковы главные цели ударов сил обороны Украины.



