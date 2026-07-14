У Кремлі відповіли на заяву Мерца про гарантії безпеки для України: заява Пєскова

У Кремлі відреагували на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який наголосив, що питання гарантій безпеки для України мають вирішувати Київ та його союзники без участі Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав таку позицію "тупиковою" та заявив, що без Москви домовитися про безпекові механізми нібито неможливо.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що будь-які гарантії безпеки для України мають формуватися за участю Росії. Речник Кремля пригрозив, що виключення Москви з цього процесу унеможливить участь європейських держав у процесах щодо закінчення війни.

"Заява канцлера Мерца свідчить про тупиковість позиції, яку займають європейці. Формулювати гарантії безпеки без участі Росії неможливо", – заявив речник Кремля.

Раніше Фрідріх Мерц категорично відкинув право Кремля впливати на майбутню систему безпеки України. Канцлер ФРН наголосив, що рішення щодо гарантій ухвалюватимуть виключно Україна та держави-партнери.

"Як саме ми оформлятимемо наші гарантії безпеки, вирішуватимуть Україна та її партнери, а не Москва", – заявив Мерц.

Водночас німецький канцлер не уточнив, яку саме роль відіграватиме Німеччина у майбутній системі гарантій, зазначивши, що це визначать федеральний уряд і Бундестаг. Окремо він підкреслив, що Берлін залишається одним із найбільших партнерів України та продовжує підтримувати її, зокрема шляхом постачання систем протиповітряної оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мерц назвав єдину умову для початку мирних переговорів України та Росії.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про шанс на припинення вогню з РФ.