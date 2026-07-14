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В Кремле ответили на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Украины: заявление Пескова

Дмитрий Песков назвал позицию канцлера Германии Мерца по безопасности Украины "тупиковой".

14 июля 2026, 13:35
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Slava Kot

В Кремле отреагировали на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который подчеркнул, что вопросы гарантий безопасности для Украины должны решать Киев и его союзники без России. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такую позицию "тупиковой" и заявил, что без Москвы договориться о механизмах безопасности якобы невозможно.

В Кремле ответили на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Украины: заявление Пескова

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны формироваться с участием России. Спикер Кремля пригрозил, что исключение Москвы из этого процесса исключит возможность участия европейских государств в процессах по окончании войны.

"Заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно", – заявил спикер Кремля.

Ранее Фридрих Мерц категорически отверг право Кремля влиять на будущую систему безопасности Украины. Канцлер ФРГ подчеркнул, что решение по гарантиям будут приниматься исключительно Украиной и государствами-партнерами.

"Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, будут решать Украина и ее партнеры, а не Москва", – заявил Мерц.

В то же время, немецкий канцлер не уточнил, какую именно роль будет играть Германия в будущей системе гарантий, отметив, что это определят федеральное правительство и Бундестаг. Отдельно он подчеркнул, что Берлин остается одним из крупнейших партнеров Украины и продолжает поддерживать ее, в частности, путем поставок систем противовоздушной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о шансе на прекращение огня из РФ.



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