У Кремлі раптом заявили про прогрес у переговорах щодо наближення миру в Україні

Путінський режим "позитивно оцінює" початок прямих переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Робота експертних груп у рамках переговорів продовжуватиметься. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Спікер зокрема заявив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі – це "складні переговори", які розпочалися на експертному рівні. Це у Кремлі вважають гарною новиною.

"Робота ведеться. Добре, що вона розпочалася у вигляді прямих контактів. Це дуже складні переговори, які розпочалися на експертному рівні. Як ви знаєте, досягнуто домовленості про їх продовження. Робота триватиме", — зазначив головний рупор Кремля.

Загалом Дмитро Пєсков назвав обговорення "прогресом", але одразу додав, що все, мовляв, залежатиме від "конструктивізму" переговорників, очевидно, маючи на увазі США та Україну.

"Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу", — додав речник господаря Кремля.

