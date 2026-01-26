На что уже намекают в Кремле: почему после переговоров в Абу-Даби мира не будет

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил после переговоров в Абу-Даби, что ожидать скорых и масштабных результатов от первых встреч было бы ошибкой. По его словам, в повестке дня находятся "чрезвычайно сложные вопросы", а сам переговорный процесс требует времени и длительной подготовки. В то же время, в Кремле считают положительным сам факт начала контактов в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ. Можно ли сказать, что это заявление Пескова – намек на то, что надежды на мир оказались тщетными и Россия будет по максимуму затягивать время, играя в переговорный процесс? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Песков охлаждает ожидания: переговоры как игра на время

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что после переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, которое на первый взгляд выглядит сдержанным и даже "реалистичным". По его словам, ожидать быстрых и масштабных результатов от первых контактов было бы ошибкой, ведь в повестке дня – "чрезвычайно сложные вопросы", а сам переговорный процесс требует времени и длительной подготовки. В то же время в Кремле положительно оценили сам факт начала контактов в трехстороннем формате – между Украиной, США и Россией.

"Формально – дипломатическая риторика. Фактически – сигнал, который следует читать между строк", – отметил собеседник портала "Комментарии".

"Сложные вопросы" как универсальная формула затяжки

По словам эксперта, в кремлевской дипломатии фраза о сложности вопросов давно стала универсальным инструментом. Ее используют тогда, когда Москва не готова ни к компромиссам, ни к реальным решениям, но в то же время хочет выглядеть открытой к диалогу стороной.

"Заявление Пескова не содержит никаких намеков на конкретные шаги, дедлайны или даже принципы возможных договоренностей. Но она четко фиксирует одно: быстрого мира не будет, и тот, кто на него рассчитывает, якобы сам виноват в "завышенных ожиданиях", — отметил Алексей Воронцов.

Переговоры как процесс, а не результат

Аналитик отмечает, что ключевой акцент Кремля – не на результате, а на самом факте переговоров.

"Для России это важно: переговоры позволяют демонстрировать Западу "конструктивность"; сам процесс можно использовать в качестве аргумента против усиления санкций; затягивание времени играет на руку РФ в военном, экономическом и политическом измерениях. В этом смысле трехсторонний формат – удобная площадка. Он создает иллюзию сложной многосторонней дипломатии, где любая пауза или провал легко объясняется несогласованностью позиций сторон, — отметил эксперт.

Что касается намека на тщетность надежд на мир, то Алексей Воронцов говорит, что у него по этому поводу краткий ответ – да, но с нюансами. Заявление Пескова – это не отказ от мира, а скорее отказ от мира на условиях скорости и конкретики. Кремль не закрывает дверь, но намеренно отодвигает горизонт решений в неопределенное будущее. Это классическая тактика: "Мы за переговоры, но не сейчас, не быстро и не без учета наших требований". А требования эти хорошо известны от фактического признания оккупированных территорий до пересмотра архитектуры безопасности в Европе.

"Заявление Дмитрия Пескова – это не дипломатический оптимизм, а холодный душ для тех, кто надеялся на прорыв. Она ясно сигнализирует: Россия готова играть в переговоры, но не готова завершать войну. Для Украины и ее партнеров это одно: воспринимать сам факт контактов как победу – опасно. Ибо в кремлевской логике переговоры – это не путь к миру, а еще один инструмент войны, только без выстрелов", – подытожил Алексей Воронцов.

Главное препятствие миру по-прежнему – позиция Путина

Политический эксперт Александр Антонюк говорит, что трехсторонняя встреча Украина – США – Россия – это как бы прорыв по форме, но стояние на месте по смыслам. Ожидалось, никаких достижений не произошло. Однако некоторые изменения в позициях сторон все же можно было при желании услышать.

"Как бы удалось достичь согласия о формате технического разведения войск, способах контроля и мониторинга прекращения режима огня. Но ключевой вопрос – где же будет проходить линия разграничения, остался без ответа. Вместе с тем, как заявляли влиятельные мировые СМИ, ситуация может свестись к согласию, что на Донбассе будет формально создана "свободная экономическая зона", предусматривающая демилитаризацию региона. Однако эта зона будет контролироваться российской полицией. И, конечно, ни о каком юридическом признании Украиной утраченных территорий речь не идет. Думаю, к отдельным оккупированным территориям будет применена гибридная форма признания – кто-то признает эти территории как находящиеся под контролем России, кто-то будет настаивать на их исключительно украинском статусе, а кто-то их может признать и российскими. К примеру, как заявляли в США "ради мира" могут признать Крым "российским", — отметил эксперт.

По его словам, примерно такая гибридная форма признания существует, например, в отношении Палестинского государства, которое признают одни страны и не признают другие. На этот гибридный вариант Украина может быть готова пойти в случае предоставления Украине железобетонных гарантий безопасности со стороны США, денег на восстановление страны и быстрый путь вступления в ЕС. Со стороны России, в свою очередь, усилились тезисы, что главное требование – это выведение ВСУ из Донбасса. Это требование, конечно, возмущает, но оно несколько смещает акценты в путинской бреду о "первопричинах конфликта", — которая по сути делала невозможным даже теоретическую паузу в войне. Контрольный акцент здесь – отсутствие прямых претензий Путина на вмешательство во внутреннюю политику послевоенной Украины.

"Главное препятствие миру по-прежнему – позиция Путина, который просто не представляет себе, что будет происходить и с ним, и с Россией в послевоенный период. Самый оптимистичный для него послевоенный сценарий – это отдать себя на милость Трампу, который будет качать российские ресурсы и регулировать реинтеграцию России на мировые рынки по своему усмотрению. Такой финал "спецоперации", – высказался эксперт.

Он заключает, на сегодняшний день задачи минимум от таких встреч другие. Для Украины задача минимум – это сохранить поставки американского оружия за европейские деньги, для России – избежать дальнейших санкций. Никто не хочет прогневить невротического лидера США. И потому танцы с Трампом выходят на новый уровень.

