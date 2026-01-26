На что уже намекают в Кремле: почему после переговоров в Абу-Даби мира не будет

Рубрики
Кравцев Сергей
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил после переговоров в Абу-Даби, что ожидать скорых и масштабных результатов от первых встреч было бы ошибкой. По его словам, в повестке дня находятся "чрезвычайно сложные вопросы", а сам переговорный процесс требует времени и длительной подготовки. В то же время, в Кремле считают положительным сам факт начала контактов в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ. Можно ли сказать, что это заявление Пескова – намек на то, что надежды на мир оказались тщетными и Россия будет по максимуму затягивать время, играя в переговорный процесс? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что после переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, которое на первый взгляд выглядит сдержанным и даже "реалистичным". По его словам, ожидать быстрых и масштабных результатов от первых контактов было бы ошибкой, ведь в повестке дня – "чрезвычайно сложные вопросы", а сам переговорный процесс требует времени и длительной подготовки. В то же время в Кремле положительно оценили сам факт начала контактов в трехстороннем формате – между Украиной, США и Россией.
"Сложные вопросы" как универсальная формула затяжки
По словам эксперта, в кремлевской дипломатии фраза о сложности вопросов давно стала универсальным инструментом. Ее используют тогда, когда Москва не готова ни к компромиссам, ни к реальным решениям, но в то же время хочет выглядеть открытой к диалогу стороной.
Переговоры как процесс, а не результат
Аналитик отмечает, что ключевой акцент Кремля – не на результате, а на самом факте переговоров.
Что касается намека на тщетность надежд на мир, то Алексей Воронцов говорит, что у него по этому поводу краткий ответ – да, но с нюансами. Заявление Пескова – это не отказ от мира, а скорее отказ от мира на условиях скорости и конкретики. Кремль не закрывает дверь, но намеренно отодвигает горизонт решений в неопределенное будущее. Это классическая тактика: "Мы за переговоры, но не сейчас, не быстро и не без учета наших требований". А требования эти хорошо известны от фактического признания оккупированных территорий до пересмотра архитектуры безопасности в Европе.
Политический эксперт Александр Антонюк говорит, что трехсторонняя встреча Украина – США – Россия – это как бы прорыв по форме, но стояние на месте по смыслам. Ожидалось, никаких достижений не произошло. Однако некоторые изменения в позициях сторон все же можно было при желании услышать.
По его словам, примерно такая гибридная форма признания существует, например, в отношении Палестинского государства, которое признают одни страны и не признают другие. На этот гибридный вариант Украина может быть готова пойти в случае предоставления Украине железобетонных гарантий безопасности со стороны США, денег на восстановление страны и быстрый путь вступления в ЕС. Со стороны России, в свою очередь, усилились тезисы, что главное требование – это выведение ВСУ из Донбасса. Это требование, конечно, возмущает, но оно несколько смещает акценты в путинской бреду о "первопричинах конфликта", — которая по сути делала невозможным даже теоретическую паузу в войне. Контрольный акцент здесь – отсутствие прямых претензий Путина на вмешательство во внутреннюю политику послевоенной Украины.
Он заключает, на сегодняшний день задачи минимум от таких встреч другие. Для Украины задача минимум – это сохранить поставки американского оружия за европейские деньги, для России – избежать дальнейших санкций. Никто не хочет прогневить невротического лидера США. И потому танцы с Трампом выходят на новый уровень.
