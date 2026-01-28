В Кремле вдруг заявили о прогрессе в переговорах по приближению мира в Украине

Путинский режим "положительно оценивает" начало прямых переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Работа экспертных групп в рамках переговоров будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Спикер, в частности, заявил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби – это "сложные переговоры", которые начались на экспертном уровне. Это в Кремле считают хорошей новостью.

"Работа ведется. Хорошо, что она началась в виде прямых контактов. Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться", — отметил главный рупор Кремля.

В целом Дмитрий Песков назвал обсуждение "прогрессом", но сразу добавил, что все, мол, будет зависеть от "конструктивизма" переговорщиков, очевидно имея в виду США и Украину.

"Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", — добавил спикер хозяина Кремля.

