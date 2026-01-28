В ходе переговоров о мире в Украине Путин хочет не только территории: какие новые условия Кремля

Переговоры в Абу-Даби многим дают надежду на скорый мир. Но на самом деле эти переговоры далеко не только о территориях. Точнее, территория является одним из столбов этих переговоров. Но они также являются и ширмой, за которой скрывается более глобальный фон. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что в результате переговоров США хотели бы получить то, о чем им так много говорит Кирилл Дмитриев: доступ к углеводородам и редкоземам Арктики, а также доступ к определенным логистическим центрам северного морского пути. Через год, американцы, похоже не продвинулись здесь практически вообще.

"Почему этот аспект важен? Дело в том, что у России есть один глобальный козырь: Арктика. И здесь Путин является классической собакой на сене: Россия не может производить ледоколы, не может добывать нефть в тех сложных условиях и имеет ограниченный ресурс по очистке редкоземов. В связи с этим у Путина есть три варианта развития событий: попытаться продать Арктику Китаю; попытаться диверсифицироваться между Китаем и США – запустить и тех и других; ничего не делать", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, что пока мы имеем ситуацию, когда Путин выбирает третий вариант, надеясь, что Вашингтон и Пекин согласятся на второй.

По словам политолога, кроме территорий Путин требует снятия санкций. Без этого он не может кончать войну. Снятие санкций, помимо всего прочего, предполагает возврат, хотя бы частичное, российских компаний на европейские рынки углеводородов. Здесь Путин упирается в двойную стену: США считают, что европейский рынок должен быть контролируем именно США. И пока к возвращению россиян вообще не готова Европа.

Кроме того, добавляет политолог, есть фактор Китая. Пекин не будет играть в окончание войны, пока это не будет игрой Китая или он, хотя бы не станет равноправным партнером США в этой игре. А Вашингтон пока не демонстрирует интерес к КНР. Есть, конечно, надежды на переговоры Трамп-Си, но пока они очень призрачны, прежде всего из-за позиции Трампа. Хотя ключ к быстрому миру есть только у Китая.

Читайте на портале "Комментарии" — чем завершились переговоры в ОАЭ: есть ли шанс на завершение войны.



