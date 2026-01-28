У ході переговорів щодо миру в Україні Путін хоче не тільки території: які нові умови Кремля

Рубрики
Кравцев Сергей
Переговори в Абу-Дабі багатьом дають надію на швидкий мир. Але насправді ці переговори далеко не тільки про території. Точніше, території є одним із стовпів цих переговорів. Але вони також є і ширмою за якою ховається більш глобальне тло. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт розповідає, у результаті переговорів, США хотіли б отримати те, про що їм так багато говорить Кіріл Дмітрієв: доступ до вуглеводнів та рідкоземів Арктики, а також доступ до певних логістичних центрів північного морського шляху. За рік, американці, схоже не просунулися тут практично взагалі.
Вадим Денисенко зазначає, поки що ми маємо ситуацію, коли Путін вибирає третій варіант, сподіваючись, що Вашингтон і Пекін погодяться на другий.
За словами політолога, крім територій, Путін вимагає зняття санкцій. Без цього він не може закінчувати війну. Зняття санкцій, крім всього іншого, передбачає повернення, хоча б часткове, російських компаній на європейські ринки вуглеводнів. Але тут Путін впирається у подвійну стіну: США вважають, що європейський ринок має бути контрольований саме США. І поки, до повернення росіян взагалі не готова Європа.
Крім того, додає політолог, є фактор Китаю. Пекін не буде грати в закінчення війни поки це не буде грою Китаю або він, хоча б не стане рівноправним партнером США в цій грі. А Вашингтон поки не демонструє зацікавлення у співпраці к КНР. Є, звичайно, сподівання на переговори Трамп-Сі, але поки вони дуже примарні, перш за все через позицію Трампа. Хоча, ключ до швидкого миру є лише в Китаю.
