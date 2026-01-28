logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ході переговорів щодо миру в Україні Путін хоче не тільки території: які нові умови Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

У ході переговорів щодо миру в Україні Путін хоче не тільки території: які нові умови Кремля

Стало відомо, чому потрібно дивитися на ширший контекст переговорів в Абу-Дабі

28 січня 2026, 09:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговори в Абу-Дабі багатьом дають надію на швидкий мир. Але насправді ці переговори далеко не тільки про території. Точніше, території є одним із стовпів цих переговорів. Але вони також є і ширмою за якою ховається більш глобальне тло. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

У ході переговорів щодо миру в Україні Путін хоче не тільки території: які нові умови Кремля

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, у результаті переговорів, США хотіли б отримати те, про що їм так багато говорить Кіріл Дмітрієв: доступ до вуглеводнів та рідкоземів Арктики, а також доступ до певних логістичних центрів північного морського шляху. За рік, американці, схоже не просунулися тут практично взагалі. 

"Чому цей аспект важливий? Справа у тому, що у Росії є один глобальний козир: Арктика. І тут Путін є класичною собакою на сіні: Росія не може виробляти криголами, не може добувати нафту в тих складних умовах і має обмежений ресурс по очистці рідкоземів. У звʼязку з цим, у Путіна є три варіанти розвитку подій: спробувати продати Арктику Китаю; спробувати диверсифікуватися між Китаєм та США – запустити і тих і інших; нічого не робити", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко зазначає, поки що ми маємо ситуацію, коли Путін вибирає третій варіант, сподіваючись, що Вашингтон і Пекін погодяться на другий. 

За словами політолога, крім територій, Путін вимагає зняття санкцій. Без цього він не може закінчувати війну. Зняття санкцій, крім всього іншого, передбачає повернення, хоча б часткове, російських компаній на європейські ринки вуглеводнів. Але тут Путін впирається у подвійну стіну: США вважають, що європейський ринок має бути контрольований саме США. І поки, до повернення росіян взагалі не готова Європа.

Крім того, додає політолог, є фактор Китаю. Пекін не буде грати в закінчення війни поки це не буде грою Китаю або він, хоча б не стане рівноправним партнером США в цій грі. А Вашингтон поки не демонструє зацікавлення у співпраці к КНР. Є, звичайно, сподівання на переговори Трамп-Сі, але поки вони дуже примарні, перш за все через позицію Трампа. Хоча, ключ до швидкого миру є лише в Китаю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чим завершилися переговори в ОАЕ: чи є шанс на завершення війни.




