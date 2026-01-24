Чим завершилися переговори в ОАЕ: чи є шанс на завершення війни

В Абу-Дабі закінчилися прямі переговори між Україною, Росією та США щодо плану США по припиненню війни в Україні. Темою зустрічі стали "визначальні фактори", які могли б покласти край війні. Володимир Зеленський вже повідомив, що українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори з представниками США і Росії, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, зазначивши, що такий формат зустрічей відбувся вперше за тривалий час і пройшов у конструктивному ключі. Чи є шанс, що цього разу переговори закінчаться якимось компромісом щодо завершення війни? Чи обстріли Києва та інших міст під час переговорів – черговий сигнал Путіна, що його перемовники приймуть лише капітуляцію України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Переговорний вектор продовжуватиметься

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, що той переговорний формат, який зараз ми спостерігаємо в Абу-Дабі, був багато в чому визначений ще раніше.

"Тобто, по суті, до зустрічі Зеленського в Майамі говорилося, що буде обговорення двадцяти пунктів мирного плану. І далі розпочнуть роботу вже предметно комісії, де будуть групи уповноважених чиновників, які обговорюватимуть конкретні питання з військової, економічної тематики тощо, щоб наповнити ці 20 пунктів змістом. Раніше ми бачили відтягування моменту, коли працюватимуть ці групи. І ось тепер ми бачимо, що вони створені і є спробою розпочати конкретну, предметну роботу за ключовими напрямками. З того, що ми зараз бачимо, є спроба опрацювати військові аспекти. Напевно, на переговорах порушувалася тема повітряного, енергетичного перемир'я. Ці обстріли, які влаштувала Росія, можуть свідчити про те, що ці переговори складно рухалися. Росія продовжує використовувати військовий фактор для впливу на переговори та переговорні групи", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він додає, плюс важливим моментом є оновлення складів делегацій як з боку України, так і Росії, а також США. Показовим є також те, що на переговорах присутні чиновники, які представляють Раду світу, яку зараз намагається запустити Трамп.

Окремо варто звернути увагу на те, що в російській делегації присутні представники військової розвідки, які раніше активно брали участь у переговорах щодо обміну військовополоненими. З боку України в делегації є Кирило Буданов, який раніше обіймав посаду голови ГУР і також брав участь у переговорах із російською стороною. Тому досвід взаємодії вже є", – сказав Олексій Якубін.

Експерт наголошує, дуже важливим є початок роботи конкретних груп. Продовжує обговорюватися тема, пов'язана з Донбасом та територіальними моментами.

"Швидше за все, ще буде піднята тема економіки. Раніше була інформація про те, що за участю посла України в США Стефанішиною була низка зустрічей з інвесторами, конгресменами для того, щоб вийти на План процвітання, який поки що не підписано", – зазначив політолог.

Підсумовуючи, Олексій Якубін зазначив, що процес триває, можливо, не так швидко, як нам хотілося і нещодавній обстріл РФ навряд чи міг вплинути на той вектор, який все ж таки є.

Для України важливо визначитися

Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко говорить, що реальність полягає у наступному – якщо ворог бачить, що його удари приносять хоч найменшу ефективність, а, на жаль, наслідки є, вони негативні для нашої енергетики, то чому в зимовий період він може від цього відмовитися, коли немає тиску з боку США і міжнародного співтовариства? Звісно і не відмовиться від цього путін, знаючи його людиноненависницьку природу і природу цієї геноцидної війни проти України.

"Росія не сприймає перемовини в ОАЕ, як перемовини. Вони сприймають це як передачу умов про поступки на які має піти Україна", – зазначив експерт.

Він додає, що підтвердженням його слів є те, що рф влаштувала масштабний обстріл, як тиск, фактично показуючи, що може бути гірше.

"Для України принципово визначитись: якщо продовжувати перемовини, тоді розуміти, що простір для маневру у нас, без тиску від США на путіна, не так багато… І це або ілюзія перемовин, або обговорення поступок з українського боку. Але нам складно, бо тиск може бути і від західних партнерів. Наприклад погодьтесь на поступки і отримаєте 800 мільярдів, вступ до ЄС у 2027 і гарантії безпеки. Вийти із переговорів, це скоріш за все означає втратити підтримку Заходу. Залишитись – обговорення зокрема меж і "червоний ліній" наших ймовірних поступок. Якщо такий варіант нам не підходить, тоді варто було достроково завершувати перемовини в ОАЕ. Тоді це війна на максимальне виснаження. І тут у нас мають бути дуже потужні наші карти за рахунок яких ми впевнені, що можемо змінити ситуацію не тільки в коротко, а й довгостроковій перспективі на нашу користь, бо без цього ніяк", – зауважив аналітик.

