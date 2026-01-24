logo

Война с Россией Первый прорыв за долгое время: Зеленский раскрыл детали переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ
Первый прорыв за долгое время: Зеленский раскрыл детали переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ

В центре переговоров – параметры завершения войны и американский контроль за безопасностью

24 января 2026, 16:20
Кравцев Сергей

Украинская делегация завершила состоявшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах двухдневные трехсторонние переговоры с представителями США и России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что такой формат встреч состоялся впервые за длительное время и прошел в конструктивном ключе.

Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, стороны успели обсудить значительное количество вопросов, в том числе с участием военных представителей трех стран. Украину на переговорах представляли министр обороны Рустем Умеров, руководитель ГУР Кирилл Буданов, военные и дипломатические должностные лица, а также народные депутаты. В американскую делегацию вошли представители политического и блока безопасности, с российской стороны присутствовали представители военной разведки и армии.

Ключевой темой обсуждений стали возможные параметры завершения войны. Зеленский подчеркнул, что важнейшим результатом стало совместное понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом прекращения боевых действий и обеспечения реальной безопасности.

Американская сторона, по словам президента, также поднимала вопрос форматов закрепления договоренностей и условий безопасности, без которых завершение войны невозможно. По итогам встреч все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из обсужденных аспектов и согласовать дальнейшие шаги с национальными лидерами.

Военные уже определили список вопросов для возможной следующей встречи. Украина подтвердила готовность двигаться дальше, и при благоприятных условиях новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе. Президент также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за посредничество и готовность и дальше принимать переговоры, подчеркнув, что Украина продолжает работать ради мира и безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские и российские переговорщики в пятницу провели встречу в Абу-Даби, ключевой темой которой стал территориальный вопрос. Впрочем, как сообщает Reuters, сторонам не удалось добиться ни одного компромисса. Переговоры проходят на фоне роста давления со стороны Соединенных Штатов на Киев с требованием заключить мирное соглашение, тогда как Москва настаивает на передаче ей всей восточной промышленной зоны Донбасса как условия прекращения боевых действий.




