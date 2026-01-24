logo_ukra

Перший прорив за довгий час: Зеленський розкрив деталі переговорів України, США та РФ в ОАЕ
НОВИНИ

Перший прорив за довгий час: Зеленський розкрив деталі переговорів України, США та РФ в ОАЕ

У центрі перемовин - параметри завершення війни та американський контроль за безпекою

24 січня 2026, 16:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українська делегація завершила дводенні тристоронні переговори з представниками США та Росії, які відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що такий формат зустрічей відбувся вперше за тривалий час і пройшов у конструктивному ключі.

Перший прорив за довгий час: Зеленський розкрив деталі переговорів України, США та РФ в ОАЕ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, сторони встигли обговорити значну кількість питань, зокрема за участі військових представників трьох країн. Україну на переговорах представляли міністр оборони Рустем Умєров, керівник ГУР Кирило Буданов, військові та дипломатичні посадовці, а також народні депутати. До американської делегації увійшли представники політичного та безпекового блоку, з російського боку були присутні представники воєнної розвідки та армії.

Ключовою темою обговорень стали можливі параметри завершення війни. Зеленський підкреслив, що надзвичайно важливим результатом стало спільне розуміння необхідності американського моніторингу та контролю за процесом припинення бойових дій і забезпечення реальної безпеки.

Американська сторона, за словами президента, також порушувала питання форматів закріплення домовленостей і безпекових умов, без яких завершення війни є неможливим. За підсумками зустрічей усі сторони домовилися доповісти у своїх столицях щодо кожного з обговорених аспектів та узгодити подальші кроки з національними лідерами.

Військові вже визначили перелік питань для можливої наступної зустрічі. Україна підтвердила готовність рухатися далі, і за сприятливих умов новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня. Президент також подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво та готовність і надалі приймати переговори, наголосивши, що Україна продовжує працювати заради миру й безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" - українські та російські переговорники у п'ятницю провели зустріч в Абу-Дабі, ключовою темою якої стало територіальне питання. Втім, як повідомляє Reuters, сторонам не вдалося досягти жодного компромісу.  Переговори відбуваються на тлі зростання тиску з боку Сполучених Штатів на Київ з вимогою укласти мирну угоду, тоді як Москва наполягає на передачі їй усієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення бойових дій. 




