Чем завершились переговоры в ОАЭ: есть ли шанс на завершение войны

В Абу-Даби закончились прямые переговоры между Украиной, Россией и США по плану США по прекращению войны в Украине. Темой встречи стали "определяющие факторы", которые могли бы положить конец войне. Владимир Зеленский уже сообщил, что украинская делегация завершила состоявшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах двухдневные трехсторонние переговоры с представителями США и России, отметив, что такой формат встреч состоялся впервые за длительное время и прошел в конструктивном ключе. Есть ли шанс, что в этот раз переговоры закончатся каким-то компромиссом в вопросе завершения войны? Или же обстрелы Киева и других городов во время переговоров – очередной сигнал Путина, что его переговорщики примут только капитуляцию Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговорный вектор будет продолжаться

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что тот переговорный формат, который сейчас мы наблюдаем в Абу-Даби был во многом определён ещё ранее.

"То есть, по сути, до встречи Зеленского в Майами говорилось, что будет обсуждение двадцати пунктов мирного плана. И далее начнут работу уже предметно комиссии, где будут группы уполномоченных чиновников, которые будут обсуждать конкретные вопросы по военной, экономической тематике и так далее, чтобы наполнить эти 20 пунктов смыслом. Раньше мы видели оттягивание момента, когда начнут работать эти группы. И вот теперь мы видим, что они созданы и есть попытка начать конкретную, предметную работу по ключевым направлениям. Из того, что мы сейчас видим, есть попытка проработать военные аспекты. Наверное, на переговорах подымалась тема воздушного, энергетического перемирия. Эти обстрелы, которые устроила Россия, могут свидетельствовать о том, что сложно двигались эти переговоры. Россия продолжает использовать военный фактор для влияния на переговоры и переговорные группы", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он добавляет, плюс важным моментом есть обновление составов делегаций, как со стороны Украины, так и со стороны России, а также со стороны США. Показательным есть также то, что на переговорах присутствуют чиновники, представляющие Совет мира, который сейчас пытается запустить Трамп.

"Отдельно стоит обратить внимание на то, что в российской делегации присутствует представители военной разведки, которые ранее активно принимали участие в переговорах по обмену военнопленными. Со стороны Украины в делегации есть Кирилл Буданов, который ранее занимал пост главы ГУР и также принимал участие в переговорах с российской стороной. Поэтому опыт взаимодействия уже есть", – высказался Алексей Якубин.

Эксперт подчёркивает, очень важным есть начало работы конкретных групп. Продолжает обсуждаться тема, связанная с Донбассом и территориальными моментами.

"Скорее всего еще будет поднята тема экономики. Ранее была информация о том, что при участии посла Украины в США Стефанишиной был ряд встреч с инвесторами, конгрессменами для того, чтобы выйти на План процветания, который пока что не подписан", – отметил политолог.

Подытоживая, Алексей Якубин отметил, что процесс идёт, возможно не так быстро, как нам хотелось и недавний обстрел РФ вряд ли мог повлиять на тот вектор, который всё же есть.

Для Украины принципиально определиться

Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко говорит, что реальность заключается в следующем – если враг видит, что его удары приносят хоть малейшую эффективность, а, к сожалению, последствия есть, они губительны для нашей энергетики, то почему в зимний период он может от этого отказаться, если нет давления со стороны США и международного сообщества? Конечно и не откажется от этого путин, зная его человеконенавистническую природу и природу этой геноцидной войны против Украины.

"Россия не воспринимает переговоры в ОАЭ как переговоры. Они воспринимают это как передачу условий об уступках, на которые должна пойти Украина", – отметил эксперт.

Он добавляет, что подтверждением его слов является то, что Россия устроила масштабный обстрел, как давление, фактически показывая, что может быть хуже.

"Для Украины принципиально определиться: если продолжать переговоры, тогда понимать, что пространство для маневра у нас, без давления от США на путина, не так много… И это либо иллюзия переговоров, либо обсуждение уступок с украинской стороны. Но нам сложно, потому что давление может быть и от западных партнеров. Например, согласитесь на уступки и получите 800 миллиардов, вступление в ЕС в 2027 и гарантии безопасности. Выйти из переговоров, это, скорее всего, означает потерять поддержку Запада. Остаться – обсуждение, в частности, границ и красных линий наших вероятных уступок. Если такой вариант нам не подходит, то стоило досрочно завершать переговоры в ОАЭ. Тогда это война на максимальное истощение. И здесь у нас должны быть очень мощные наши карты, за счет которых мы уверены, что можем изменить ситуацию не только в кратко, но и долгосрочной перспективе в нашу пользу, потому что без этого никак", – отметил аналитик.

