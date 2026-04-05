У Кремлі поставили дедлайн для України: що означають заяви Москви

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що заяви Москви про нібито двомісячний дедлайн для України щодо виведення військ з Донбасу можуть бути спрямовані не стільки до Києва, скільки до президента США Дональда Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" прокоментував заяви Кремля про дедлайн у два місяці, за які Україна має вивести свої війська з Донецької області. Політични оглядач вважає, що в Кремлі такими умовами намагаються створити дипломатичний тиск на Україну.

"Дивна заява росіян про два місяці, щоб українці залишили Донбас… чому вони говорять про два місяці, я думаю, що це сигнал не для нас, це сигнал для Дональда Трампа", — вважає Портников.

На його думку, таким чином Путін намагається показати Трампу, що у нього нібито ще є шанс виступити "миротворцем" і вплинути на ситуацію. Портников припускає, що Кремль розраховує, що якщо протягом цього часу Вашингтон не зможе змусити Україну погодитися на умови Москви, Росія може перейти до нової ескалації.

"Путін хоче отримати територію, яку йому дуже важко завоювати шляхом війни, виключно дипломатичним шляхом, тому що він розуміє, скільки ще втрат і проблем будуть на шляху завоювання Донбасу", — додав політичний оглядач.

Таким чином, за оцінкою Портникова, публічні заяви Москви про "дедлайн" є частиною ширшої політичної гри, спрямованої на тиск у міжнародному переговорному процесі.

