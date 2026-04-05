Що насправді потрібно Путіну: Портников дав чітке пояснення

Російському лідеру Володимиру Путіну важливо привласнити історичну спадщину Київської Русі, адже саме через неї Кремль намагається обґрунтувати свої претензії на вплив у Європі. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що контроль над територіями сучасної України для Москви має не лише геополітичне, а й символічне значення. За словами Портникова, Кремль прагне довести, що саме Росія є спадкоємицею давньоруської держави.

Аналітик наголосив, що історія знає приклади, коли держави, які не належали до Європи, все одно впливали на її політичні процеси.

"Путіну потрібен спадок Київської Русі для того щоб контролювати Європу. Але можна бути азійською державою і контролювати Європу. Китайська імперія, якраз часів Русі, і Золота Орда це прекрасно підтвердили — ніхто не вважав ані тодішню Китайською імперію, ані Золоту Орду, яка була частиною цієї імперії, європейськими державами. Але вони контролювали Русь, принаймні частину Русі, зазіхали на контроль над всією Європою", — каже політичний оглядач.

Портников вважає, що сучасна Росія фактично є політичною спадкоємницею Золотої Орди, а не Київської Русі, як це намагається представити російська влада. За його словами, саме через це Кремль активно використовує історичні наративи для легітимізації своєї політики.

Журналіст наголосив, що боротьба за історичну спадщину є частиною ширшої інформаційної та політичної стратегії Москви. Як пояснює Портников, для Путіна важливо переконати світ у власній версії історії, адже це допомагає обґрунтовувати претензії на українські території.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна "загострюється параноя". Як змінилася поведінка глави Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Портников назвав велику помилку Зеленського.