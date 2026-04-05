Що насправді потрібно Путіну: Портников дав чітке пояснення

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російському лідеру Володимиру Путіну важливо привласнити історичну спадщину Київської Русі, адже саме через неї Кремль намагається обґрунтувати свої претензії на вплив у Європі. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що контроль над територіями сучасної України для Москви має не лише геополітичне, а й символічне значення. За словами Портникова, Кремль прагне довести, що саме Росія є спадкоємицею давньоруської держави.
Аналітик наголосив, що історія знає приклади, коли держави, які не належали до Європи, все одно впливали на її політичні процеси.
Портников вважає, що сучасна Росія фактично є політичною спадкоємницею Золотої Орди, а не Київської Русі, як це намагається представити російська влада. За його словами, саме через це Кремль активно використовує історичні наративи для легітимізації своєї політики.
Журналіст наголосив, що боротьба за історичну спадщину є частиною ширшої інформаційної та політичної стратегії Москви. Як пояснює Портников, для Путіна важливо переконати світ у власній версії історії, адже це допомагає обґрунтовувати претензії на українські території.
