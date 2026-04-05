logo_ukra

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Що насправді потрібно Путіну: Портников дав чітке пояснення
commentss НОВИНИ Всі новини

Що насправді потрібно Путіну: Портников дав чітке пояснення

Портников заявив, що Путін використовує спадщину Київської Русі як інструмент претензій на українські території.

5 квітня 2026, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російському лідеру Володимиру Путіну важливо привласнити історичну спадщину Київської Русі, адже саме через неї Кремль намагається обґрунтувати свої претензії на вплив у Європі. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Що насправді потрібно Путіну: Портников дав чітке пояснення

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що контроль над територіями сучасної України для Москви має не лише геополітичне, а й символічне значення. За словами Портникова, Кремль прагне довести, що саме Росія є спадкоємицею давньоруської держави.

Аналітик наголосив, що історія знає приклади, коли держави, які не належали до Європи, все одно впливали на її політичні процеси.

"Путіну потрібен спадок Київської Русі для того щоб контролювати Європу. Але можна бути азійською державою і контролювати Європу. Китайська імперія, якраз часів Русі, і Золота Орда це прекрасно підтвердили — ніхто не вважав ані тодішню Китайською імперію, ані Золоту Орду, яка була частиною цієї імперії, європейськими державами. Але вони контролювали Русь, принаймні частину Русі, зазіхали на контроль над всією Європою", — каже політичний оглядач.

Портников вважає, що сучасна Росія фактично є політичною спадкоємницею Золотої Орди, а не Київської Русі, як це намагається представити російська влада. За його словами, саме через це Кремль активно використовує історичні наративи для легітимізації своєї політики.

Журналіст наголосив, що боротьба за історичну спадщину є частиною ширшої інформаційної та політичної стратегії Москви. Як пояснює Портников, для Путіна важливо переконати світ у власній версії історії, адже це допомагає обґрунтовувати претензії на українські території. 

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новини

Всі новини