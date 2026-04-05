Что действительно нужно Путину: Портников дал четкое объяснение

Российскому лидеру Владимиру Путину важно присвоить историческое наследие Киевской Руси, ведь именно через него Кремль пытается обосновать свои претензии на влияние в Европе. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что контроль над территориями современной Украины для Москвы имеет не только геополитическое, но и символическое значение. По словам Портникова, Кремль стремится доказать, что именно Россия является наследницей древнерусского государства.

Аналитик подчеркнул, что история знает примеры, когда государства, не принадлежавшие к Европе, все равно влияли на ее политические процессы.

"Путину нужно наследие Киевской Руси для того чтобы контролировать Европу. Но можно быть азиатским государством и контролировать Европу. Китайская империя, как раз во времена Руси, и Золотая Орда это прекрасно подтвердили – никто не считал ни тогдашнюю Китайскую империю, ни Золотую Орду, которая была частью этой империи, европейскими государствами. Но они контролировали Русь, по крайней мере, часть Руси, посягали на контроль над всей Европой", — говорит политический обозреватель.

Портников считает, что современная Россия фактически является политической наследницей Золотой Орды, а не Киевской Руси, как это пытаются представить российские власти. По его словам, именно поэтому Кремль активно использует исторические нарративы для легитимизации своей политики.

Журналист подчеркнул, что борьба за историческое наследие является частью более широкой информационной и политической стратегии Москвы. Как объясняет Портников, Путину важно убедить мир в собственной версии истории, ведь это помогает обосновывать претензии на украинские территории.

