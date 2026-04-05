В Кремле поставили дедлайн для Украины: что означают заявления Москвы
В Кремле поставили дедлайн для Украины: что означают заявления Москвы

Портников считает, что заявления Кремля о двух месяцах для Украины – это сигнал для Трампа.

5 апреля 2026, 17:25
Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что заявления Москвы о якобы двухмесячном дедлайне для Украины о выводе войск из Донбасса могут быть направлены не столько в Киев, сколько к президенту США Дональду Трампу.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" прокомментировал заявления Кремля о дедлайне в два месяца, за которые Украина должна вывести свои войска из Донецкой области. Политический обозреватель считает, что в Кремле такими условиями пытаются создать дипломатическое давление на Украину.

"Странное заявление россиян о двух месяцах, чтобы украинцы покинули Донбасс… почему они говорят о двух месяцах, я думаю, что это сигнал не для нас, это сигнал для Дональда Трампа", — считает Портников.

По его мнению, таким образом Путин пытается показать Трампу, что у него якобы еще есть шанс выступить "миротворцем" и повлиять на ситуацию. Портников предполагает, что Кремль рассчитывает, что если в течение этого времени Вашингтон не сможет заставить Украину согласиться с условиями Москвы, Россия может перейти к новой эскалации.

"Путин хочет получить территорию, которую ему очень трудно завоевать путем войны исключительно дипломатическим путем, потому что он понимает, сколько еще потерь и проблем будет на пути завоевания Донбасса", — добавил политический обозреватель.

Таким образом, по оценке Портникова, публичные заявления Москвы о "дедлайне" являются частью более широкой политической игры, направленной на давление в международном переговорном процессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников дал четкое объяснение, что действительно нужно Путину от Украины.

Также "Комментарии" писали, что в армии РФ резко изменились темпы наступления. Что происходит на фронте.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-portnikov-zayava-rosiyan-pro-dva-misyatsi-tse-signal-dlya-trampa
