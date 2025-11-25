У Києві зростає кількість загиблих внаслідок російського удару: повідомляють про перебої з теплом

На 9:00 25 листопада у Києві відомо про шістьох загиблих та 13 поранених людей.

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: з відкритих джерел

Серед них — одна дитина. Трьох дорослих осіб госпіталізували, повідомив у соцмережах міський голова Віталій Кличко.

За інформацією голови Київської МВА Тимура Ткаченка, щонайменше четверо людей загинули у Святошинському районі.

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", — зазначив Ткаченко.

Відомо, що в Печерському районі столиці росіяни влучили у 22-поверховий житловий будинок. У Дніпровському районі пошкоджено дев’ятиповерхівку.

Окрім того, у Києві повідомляють про перебої з теплопостачанням. У КМДА підтвердили, що зараз подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів, а також частини будинків у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", — наголосили у КМДА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.

Видання "Коментарі" також писало, що російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії та Молдови. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про кілька російських БПЛА в Одеській області на кордоні з Молдовою, які могли перетнути державний кордон.