Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Києві зростає кількість загиблих внаслідок російського удару: повідомляють про перебої з теплом
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві зростає кількість загиблих внаслідок російського удару: повідомляють про перебої з теплом

У Києві зростає кількість загиблих та поранених внаслідок комбінованої російської атаки вночі та вранці 25 листопада

25 листопада 2025, 09:23
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На 9:00 25 листопада у Києві відомо про шістьох загиблих та 13 поранених людей. 

У Києві зростає кількість загиблих внаслідок російського удару: повідомляють про перебої з теплом

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: з відкритих джерел

Серед них — одна дитина. Трьох дорослих осіб госпіталізували, повідомив у соцмережах міський голова Віталій Кличко. 

За інформацією голови Київської МВА Тимура Ткаченка, щонайменше четверо людей загинули у Святошинському районі. 

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", — зазначив Ткаченко.

Відомо, що в Печерському районі столиці росіяни влучили у 22-поверховий житловий будинок. У Дніпровському районі пошкоджено дев’ятиповерхівку.

Окрім того, у Києві повідомляють про перебої з теплопостачанням. У КМДА підтвердили, що зараз подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів, а також частини будинків у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", — наголосили у КМДА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.

Видання "Коментарі" також писало, що російські ударні безпілотники під час масованої нічної атаки на Україну могли перетнути кордон та залетіти у повітряний простір Румунії та Молдови. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про кілька російських БПЛА в Одеській області на кордоні з Молдовою, які могли перетнути державний кордон. 



Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5735
