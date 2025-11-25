В Киеве растет количество погибших в результате российского удара: сообщают о перебоях с теплом

На 9:00 25 ноября в Киеве известно о шести погибших и 13 раненых людях.

Последствия удара РФ по Киеву Фото: из открытых источников

Среди них – один ребенок. Трех взрослых госпитализировали, сообщил в соцсетях городской голова Виталий Кличко.

По информации главы Киевской ГВА Тимура Ткаченко, по меньшей мере четыре человека погибли в Святошинском районе.

"Россияне целенаправленно целят по гражданской инфраструктуре и жилью. Цинический террор", — отметил Ткаченко.

Известно, что в Печерском районе столицы россияне попали в 22-этажный жилой дом. В Днепровском районе повреждена девятиэтажка.

Кроме того, в Киеве сообщают о перебоях с теплоснабжением. В КГГА подтвердили, что подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов, а также части домов в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах столицы.

"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", — отметили в КГГА.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 25 ноября Киев снова пережил массированную атаку со стороны РФ. Оккупанты применили дроны и различные типы ракет, что привело к многочисленным разрушениям и человеческим потерям. Уже утром российские войска повторили удар, используя ракеты "Кинжал" и "Искандер", из-за чего ситуация в городе оставалась крайне напряженной.

Издание "Комментарии" также писало, что российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о нескольких российских БПЛА в Одесской области на границе с Молдовой, которые могли пересечь государственную границу.