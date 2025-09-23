У Києві втратили надію на Трампа: на який крок не йде президент США

Українська влада майже перестала розраховувати на те, що президент США Дональд Трамп запровадить нові жорсткі санкції проти Росії. Хоч Володимир Зеленський планує обговорити питання нових обмежень з американським лідером, Київ розуміє, що у подальшому має покладатися на свою самостійність.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, у Києві усвідомлюють, що війна найближчим часом не закінчиться. Це вже відображається у стратегії Києва, коли акцент зміщується на мобілізацію власних ресурсів та зменшення залежності від зовнішніх рішень.

"Надії Києва на запровадження нових жорстких санкцій США проти Росії згасають, а новий прагматизм в Україні робить візит Зеленського менш напруженим, ніж деякі попередні візити до Сполучених Штатів, враховуючи уроки, отримані з лютневого скандалу в Білому домі", — пише Reuters.

Очікується, що Зеленський знову проситиме про посилення санкцій під час особистої зустрічі з Трампом у Нью-Йорку, куди він прибув для участі в Генеральній асамблеї ООН. Водночас українська сторона вже не сприймає цю поїздку як вирішальну подію, на відміну від попередніх візитів.

"Я б волів, щоб ця поїздка була більш цілеспрямованою, але для конфліктів такого масштабу ніколи не буде легких рішень. Ми продовжуватимемо наполегливо працювати і після неї", — сказав дипломат Сергій Кислиця.

Трамп неодноразово погрожував санкціями Володимиру Путіну закликаючи припинити бойові дії та розпочати переговори, однак Кремль лише посилює обстріли. Останнім часом президент США лише обмежується заявами про своє "розчарування" діями Путіна, тоді як відповідальність за нові санкції Трамп намагається перекласти на європейських партнерів.

