Став відомий план Путіна з трьох пунктів: що задумав Кремль

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін готується до осінньої ескалації війни проти України та має план із трьох ключових напрямів дій. Про це заявив політичний оглядач Віктор Андрусів, зазначивши, що Кремль намагається діяти одночасно на міжнародному, внутрішньому та фронтовому рівнях.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Віктор Андрусів вважає, що російський диктатор Володимир Путін має план дій з трьох пунктів на осінь. За його словами, очільник Кремля готується до "фінальної битви" та вирішив діяти на всіх рівнях.
За словами Андрусіва, Путін прагне використати страх західних держав перед прямим зіткненням із Росією.
Таким чином Москва намагається змінити фокус із санкцій та військової підтримки України на дипломатичний тиск.
Другим елементом плану Путіна є спроба створити блекаут в Україні цієї зими. Хоча попередні удари по енергосистемі не досягли стратегічного ефекту, цього року Кремль може зосередити значно більше ресурсів.
За ого словами постійний блекаут може створити такі умови, за яких вимоги Путіна здадуться більш прийнятними для втомленого суспільства.
Третій пункт плану Путіна стосується активізації бойових дій. Російські війська вже почали застосовувати тактику масових штурмів із величезними втратами. За словами Андрусіва, Кремль готовий йти "ва-банк", намагаючись досягти прориву лінії оборони ЗСУ. Успіх такого наступу може стати засобом тиску на українське керівництво та ще одним фактором для примусу до переговорів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні.
Також "Коментарі" писали, що Путін пригрозив світу ядерною зброєю.