Став відомий план Путіна з трьох пунктів: що задумав Кремль

Російський диктатор Володимир Путін готується до осінньої ескалації війни проти України та має план із трьох ключових напрямів дій. Про це заявив політичний оглядач Віктор Андрусів, зазначивши, що Кремль намагається діяти одночасно на міжнародному, внутрішньому та фронтовому рівнях.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віктор Андрусів вважає, що російський диктатор Володимир Путін має план дій з трьох пунктів на осінь. За його словами, очільник Кремля готується до "фінальної битви" та вирішив діяти на всіх рівнях.

Провокації проти Заходу

За словами Андрусіва, Путін прагне використати страх західних держав перед прямим зіткненням із Росією.

"Провокації в Польщі, Естонії є новою тактикою. Ціль показати, що відмова Заходу від його мирного плану (передача Донбасу і заморозка по лінії) — може мати наслідком глобальну війну", — вказує політичний оглядач.

Таким чином Москва намагається змінити фокус із санкцій та військової підтримки України на дипломатичний тиск.

Масовані атаки на енергосистему

Другим елементом плану Путіна є спроба створити блекаут в Україні цієї зими. Хоча попередні удари по енергосистемі не досягли стратегічного ефекту, цього року Кремль може зосередити значно більше ресурсів.

"Блекаут на зиму завдасть дуже великої шкоди нам, і ще більше деморалізує тих, хто вже й так тримається з останніх сил", — вважає Андрусів.

За ого словами постійний блекаут може створити такі умови, за яких вимоги Путіна здадуться більш прийнятними для втомленого суспільства.

Прорив фронту на Донбасі

Третій пункт плану Путіна стосується активізації бойових дій. Російські війська вже почали застосовувати тактику масових штурмів із величезними втратами. За словами Андрусіва, Кремль готовий йти "ва-банк", намагаючись досягти прориву лінії оборони ЗСУ. Успіх такого наступу може стати засобом тиску на українське керівництво та ще одним фактором для примусу до переговорів.

"Залякати наших партнерів провокаціями, деморалізувати населення — блекаутом, деморалізувати військових — проривом на фронті — нова формула путіна в досягненні ним своїх цілей", — підсумовує Андрусів плани Путіна на осінь.

