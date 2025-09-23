Стал известен план Путина из трех пунктов: что задумал Кремль

Российский диктатор Владимир Путин готовится к осенней эскалации войны против Украины и имеет план трех ключевых направлений действий. Об этом заявил политический обозреватель Виктор Андрусив, отметив, что Кремль пытается действовать одновременно на международном, внутреннем и фронтовом уровнях.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виктор Андрусив считает, что у российского диктатора Владимира Путина есть план действий с трех пунктов на осень. По его словам, глава Кремля готовится к "финальной битве" и решил действовать на всех уровнях.

Провокации против Запада

По словам Андрусива, Путин стремится использовать страх западных государств перед прямым столкновением с Россией.

"Провокации в Польше, Эстонии являются новой тактикой. Цель показать, что отказ Запада от его мирного плана (передача Донбасса и заморозка по линии) может повлечь глобальную войну", — указывает политический обозреватель.

Таким образом, Москва пытается изменить фокус с санкций и военной поддержки Украины на дипломатическое давление.

Массированные атаки на энергосистему

Вторым элементом плана Путина есть попытка создать блекаут в Украине этой зимой. Хотя предварительные удары по энергосистеме не достигли стратегического эффекта, в этом году Кремль может сосредоточить гораздо больше ресурсов.

"Блекаут на зиму нанесет очень большой вред нам, и еще больше деморализует тех, кто уже и так держится из последних сил", — считает Андрусив.

По его словам, постоянный блекаут может создать такие условия, при которых требования Путина покажутся более приемлемыми для уставшего общества.

Прорыв фронта на Донбассе

Третий пункт плана Путина касается активизации боевых действий. Российские войска уже начали применять тактику массовых штурмов с огромными потерями. По словам Андрусива, Кремль готов идти "ва-банк", пытаясь добиться прорыва линии обороны ВСУ. Успех такого наступления может стать средством давления на украинское руководство и еще одним фактором принуждения к переговорам.

"Запугать наших партнеров провокациями, деморализовать население – блекаутом, деморализовать военных – прорывом на фронте – новая формула путина в достижении им своих целей", – заключает Андрусив о планах Путина на осень.

