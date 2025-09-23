Стал известен план Путина из трех пунктов: что задумал Кремль

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин готовится к осенней эскалации войны против Украины и имеет план трех ключевых направлений действий. Об этом заявил политический обозреватель Виктор Андрусив, отметив, что Кремль пытается действовать одновременно на международном, внутреннем и фронтовом уровнях.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виктор Андрусив считает, что у российского диктатора Владимира Путина есть план действий с трех пунктов на осень. По его словам, глава Кремля готовится к "финальной битве" и решил действовать на всех уровнях.
По словам Андрусива, Путин стремится использовать страх западных государств перед прямым столкновением с Россией.
Таким образом, Москва пытается изменить фокус с санкций и военной поддержки Украины на дипломатическое давление.
Вторым элементом плана Путина есть попытка создать блекаут в Украине этой зимой. Хотя предварительные удары по энергосистеме не достигли стратегического эффекта, в этом году Кремль может сосредоточить гораздо больше ресурсов.
По его словам, постоянный блекаут может создать такие условия, при которых требования Путина покажутся более приемлемыми для уставшего общества.
Третий пункт плана Путина касается активизации боевых действий. Российские войска уже начали применять тактику массовых штурмов с огромными потерями. По словам Андрусива, Кремль готов идти "ва-банк", пытаясь добиться прорыва линии обороны ВСУ. Успех такого наступления может стать средством давления на украинское руководство и еще одним фактором принуждения к переговорам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе раскрыли стратегию Путина по поводу войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин пригрозил миру ядерным оружием.