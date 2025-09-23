Україна готується до нового етапу війни: хто із союзників «вмиє руки»

Є вагомі сигнали, які говорять про те, що Україна готується до нового етапу війни, в якому іноземна підтримка скоротиться, і країні доведеться покладатися більше на власні сили. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на обізнаного співрозмовника, видання зазначає, що Україна не тільки зіткнулася з невдачами в санкціях і скороченням допомоги США, а й може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі.

"Водночас підтримка США залишається важливою для України. Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідданими зі США та новий механізм закупівлі Україною американської зброї мають вирішальне значення для успіхів ЗСУ на полі бою", – йдеться у публікації.

Посилаючись на слова ще одного дипломата, аналітики зазначають, що Україна зараз займає впевненішу позицію у питаннях озброєнь, про що свідчить менш напружений тон нещодавніх публічних заяв українського лідера Володимира Зеленського.

Колишній високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, засумнівався в тому, що Трамп взагалі введе санкції проти Росії, і заявив, що Україні було б краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.

Він зневажливо поставився до багатотижневих переговорів між Європою, США та Україною щодо гарантій безпеки для захисту України у повоєнному врегулюванні, порівнявши цей процес із ритуальним танцем: "Було б дуже красиво, якби не вбивали людей".

