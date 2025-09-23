Есть весомые сигналы, которые говорят о том, что Украина готовится к новому этапу войны, в котором иностранная поддержка сократится, и стране придется больше полагаться на собственные силы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на осведомленного собеседника издание отмечает, что Украина не только столкнулась с неудачами в санкциях и сокращением помощи США, но и может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе.

"В то же время поддержка США остаётся важной для Украины. Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки Украиной американского оружия имеют решающее значение для успехов ВСУ на поле боя", – говорится в публикации.

Ссылаясь на слова еще одного дипломата, аналитики отмечают, что Украина сейчас занимает более уверенную позицию в вопросах вооружений, о чем свидетельствует менее напряжённый тон недавних публичных заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, усомнился в том, что Трамп вообще введет санкции против России, и заявил, что Украине было бы лучше сосредоточиться на укреплении своих вооружённых сил.

Он пренебрежительно отнёсся к многонедельным переговорам между Европой, США и Украиной о гарантиях безопасности для защиты Украины в послевоенном урегулировании, сравнив этот процесс с ритуальным танцем: "Было бы очень красиво, если бы не убивали людей".

