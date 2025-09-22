Чего ждать от переговоров Зеленского и Трампа: какая тема станет ключевой

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч. Среди прочего запланирована и встреча с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Может ли изменить эта встреча позицию Трампа по поводу санкций против РФ (как известно, пока хозяин Белого дома не готов их применять, поставив ультиматум европейцам)? Почему на переговорах будут поднимать тему гарантий безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Для Трампа санкции – это козырь в крупной торговле с Россией

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина так прокомментировала ситуацию:

"Визит Владимира Зеленского на Генассамблею ООН состоится на фоне очевидного кризиса санкционной политики США в отношении России. Ожидать, что позиция Дональда Трампа может кардинально измениться – не стоит, ведь, если бы он собирался вводить серьезные санкции, они, по меньшей мере, были бы уже анонсированы. Особенно на фоне беспрецедентных провокаций РФ по отношению к членам НАТО. Причин такого поведения американского президента может быть несколько. Во-первых, Трамп ориентируется на свой электорат, являющийся носителем изоляционистских ценностей и лозунгов "Америка превыше всего!". Санкции воспринимаются ими как роль в чужой войне. Во-вторых, Трамп мыслит в категориях сделок и торговли. Он склонен воспринимать санкции как переговорный инструмент, а не долгосрочную стратегию безопасности. Поэтому о санкциях он больше говорит, но не применил на практике. В-третьих, американский бизнес, например в сфере энергетики или финансов, заинтересован в сохранении определенных каналов торговли, и Трамп не хочет портить отношения с влиятельными лоббистами".

Политолог добавляет, что для Трампа санкции – это не моральный инструмент наказания агрессора, а козырь в большой торговле с Россией, Европой или даже Китаем. В стратегическом измерении главный соперник для США – Китай, а не Россия. Поэтому он не стремится чрезмерно ослаблять Москву, чтобы она не стала еще более зависима от Пекина. Весь этот набор факторов не дает оптимизма предвидеть реальные изменения после личной встречи между украинским и американским лидерами.

"Что касается темы гарантий безопасности, то для Киева это возможность напомнить миру, что война в Европе продолжается, а Россия не просто представляет угрозу, а движется в направлении эскалации. С другой стороны, есть версии, что Запад хочет заставить Киев отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. Именно поэтому тема таких гарантий понадобится в фокусе внимания. Такая версия не безосновательна, ведь общие партнеры хотят управляемого завершения войны и тестируют готовность Украины к компромиссам. Для США или ЕС это выглядит прагматичным выходом: стабилизация фронта, сохранение Украины как государства и одновременное избежание прямой конфронтации с РФ", – констатировала Анна Малкина.

Финальное соглашение о завершении войны может быть ключевой темой

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович говорит, что тема гарантий безопасности, безусловно, будет ключевой во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом эксперт отмечает, что не следует ожидать, что она будет слишком публичной.

"С одной стороны Трамп ожидает завершения формирования этих гарантий безопасности со стороны Европы, в Европа, в свою очередь, ожидает позиции Трампа, поскольку все понимают, что эти гарантии будут действенны только при участии Соединенных Штатов. Не считая того, Трамп фактически сейчас выдвинул ряд требований, претензий к странам Европейского Союза относительно взаимоотношений с Россией и требует от них выполнения этих требований, которые связаны с закупкой российской нефти, газа и некоторыми другими вещами. Интересная ситуация в том, что Европа по большому счету эти проблемы уже решила и, собственно, ответила на те вопросы, которые поднимал Трамп. Ограничена закупка нефти и газа, а к концу 2026-го – к началу 2027-го года вообще все это будет прекращено. Плюс введены еще раньше были вторичные санкции против Индии. Поэтому в этом контексте мяч просто опрокинули на поле Трампа и по логике на полях Генеральной ассамблеи он должен с Зеленским эти вопросы обсудить", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Игорь Рейтерович считает, что, скорее всего, ключевая тема будет о том, как будет выглядеть финальное соглашение по завершению войны, которое США, Украина, Европейский Союз смогут уже финально предложить в Российской Федерации.

"Поэтому на этом все будет сосредоточено и, несмотря на какие-то публичные заявления, которые мы услышим, нужно будет смотреть за дальнейшими действиями, которые на самом деле будут свидетельствовать гораздо больше о чем реально шла речь и о чем реально получилось договориться между Украиной и США. Но в итоге следует отметить, что пока ситуация достаточно оптимистично развивается, есть движения со стороны Европы, есть понимание со стороны США, что уже некуда тянуть и абсолютно открыта в этом плане Украина, которая готова обсуждать любые сценарии и варианты, но делать это со своими партнерами и, выступая в том числе, с какими-то своими аргументами. Поэтому надеюсь, что глобальное видение на саммите Генассамблеи будет согласовано, а дальше Трамп тем или иным образом передаст его непосредственно российскому диктатору", – констатировал эксперт.

