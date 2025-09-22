Чого очікувати від переговорів Зеленського і Трампа: яка тема стане ключовою

Цього тижня президент України Володимир Зеленський прибуде в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Серед іншого, заплановано і зустріч з господарем Білого дому Дональдом Трампом. Чи може змінити ця зустріч позицію Трампа щодо санкцій проти РФ (як відомо наразі господар Білого дому не готовий їх застосовувати, поставивши ультиматум європейцям)? Чому на переговорах будуть піднімати тему гарантій безпеки? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Для Трампа санкції – це козир у великій торгівлі з Росією

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Ганна Малкіна так прокоментувала ситуацію:

"Візит Володимира Зеленського на Генасамблею ООН відбудеться на фоні очевидної кризи санкційної політики США щодо Росії. Очікувати, що позиція Дональда Трампа може кардинально змінитись – не варто, адже, якщо б він збирався запроваджувати серйозні санкції, вони, щонайменше, були б вже анонсовані. Особливо на фоні безпрецедентних провокацій РФ по відношенню до членів НАТО. Причин такої поведінки американського президента може бути декілька. По-перше, Трамп орієнтується на свій електорат, котрий є носієм ізоляціоністських цінностей і гасел "Америка понад усе!". Санкції сприймаються ними як участь у чужій війні. По-друге, Трамп мислить у категоріях угод і торгівлі. Він схильний сприймати санкції як переговорний інструмент, а не як довгострокову стратегію безпеки. Тому про санкції він більше говорить, але не застосував на практиці. По-третє, американський бізнес, наприклад, у сфері енергетики чи фінансів, зацікавлений у збереженні певних каналів торгівлі, і Трамп не хоче псувати відносини з впливовими лобістами".

Політолог додає, для Трампа санкції – це не моральний інструмент покарання агресора, а козир у великій торгівлі з Росією, Європою чи навіть Китаєм. У стратегічному вимірі головний суперник для США – Китай, а не Росія. Тому він не прагне надмірно послаблювати Москву, щоб вона не стала ще більш залежною від Пекіна. Весь цей набір факторів не дає оптимізму, щоб передбачити реальні зміни після особистої зустрічі між українським і американським лідерами.

"Щодо теми гарантій безпеки, то для Києва це можливість нагадати світу, що війна в Європі триває, а Росія не просто становить загрозу, а рухається в напрямку ескалації. З іншого боку, існують версії, що Захід хоче примусити Київ відмовитись від деяких територій в обмін на гарантії безпеки. І саме тому тема таких гарантій знадобиться у фокусі уваги. Така версія не безпідставна, адже загальні партнери хочуть керованого завершення війни і тестують готовність України до компромісів. Для США чи ЄС це виглядає як прагматичний вихід: стабілізація фронту, збереження України як держави й одночасне уникнення прямої конфронтації з РФ", – констатувала Анна Малкіна.

Фінальна угода щодо завершення війни може бути ключовою темою

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович говорить, що тема гарантій безпеки безумовно буде ключовою під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. При цьому експерт зазначає, що не варто очікувати, що вона буде надто публічною.

"З одного боку у Трамп чекає завершення формування цих гарантій безпеки зі сторони Європи, в Європа, у свою чергу, чекає позиції Трампа, оскільки всі розуміють, що ці гарантії будуть дієві лише за участі Сполучених Штатів. З іншого боку, Трамп власне зараз висунув низку вимог, претензій до країн Європейського Союзу щодо взаємовідносин з Росією і вимагає від них виконання власне цих вимог, які пов'язані із закупівлею російської нафти, газу і деякими іншими речами. Цікава ситуація у тому, що Європа за великим рахунком ці проблеми вже вирішила і, власне, дала відповіді на ті питання, які піднімав Трамп. Обмежено закупівлю нафти і газу, а до кінця 2026-го – до початку 2027-го року взагалі все це буде припинено. Плюс запроваджені ще раніше були вторинні санкції проти Індії. Тому у цьому контексті м'яч просто перекинули на поле Трампа і за логікою на полях Генеральної асамблеї він повинен з Зеленським ці питання обговорити", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Ігор Рейтерович вважає, що, скоріш за все, ключова тема буде про те, як буде виглядати фінальна угода щодо завершення війни, яку США, Україна, Європейський Союз зможуть вже фінально запропонувати Російській Федерації.

"Тому на цьому все буде зосереджено і попри якісь публічні заяви, які ми почуємо, треба буде дивитися за подальшими діями, які насправді будуть свідчити набагато більше про що реально йшла мова і про що реально вийшло домовитися між Україною і США. Але в підсумку слід зазначити, що поки що ситуація достатньо оптимістично розвивається, є рухи з боку Європи, є розуміння з боку США, що нема вже куди тягнути і є абсолютно відкрита у цьому плані Україна, яка готова обговорювати будь-які сценарії і варіанти, але робити це зі своїми партнерами і, виступаючи у тому числі, з якимись своїми аргументами. Тому сподіваюсь, що глобальне бачення на саміті Генасамблеї буде погоджено, а далі вже Трамп у той чи інший спосіб передасть його безпосередньо російському диктатору", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 30 років домінували США: де Європа тепер у рази посилює позиції.



