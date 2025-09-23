Украинские власти почти перестали рассчитывать на то, что президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России. Хотя Владимир Зеленский планирует обсудить вопрос о новых ограничениях с американским лидером, Киев понимает, что в дальнейшем должен полагаться на свою самостоятельность.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, в Киеве отдают себе отчет, что война в ближайшее время не окончится. Это уже отражается в стратегии Киева, когда упор смещается на мобилизацию собственных ресурсов и уменьшение зависимости от внешних решений.

"Надежды Киева на введение новых жестких санкций США против России угасают, а новый прагматизм в Украине делает визит Зеленского менее напряженным, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты, учитывая уроки, извлеченные из февральского скандала в Белом доме", — пишет Reuters.

Ожидается, что Зеленский будет снова просить об усилении санкций во время личной встречи с Трампом в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной ассамблее ООН. В то же время, украинская сторона уже не воспринимает эту поездку как решающее событие, в отличие от предыдущих визитов.

"Я бы предпочел, чтобы эта поездка была более целенаправленной, но для конфликтов такого масштаба никогда не будет легких решений. Мы будем упорно работать и после нее", — сказал дипломат Сергей Кислица.

Трамп неоднократно угрожал санкциями Владимиру Путину призывая прекратить боевые действия и начать переговоры, однако Кремль только усугубляет обстрелы. В последнее время президент США лишь ограничивается заявлениями о своем "разочаровании" действиями Путина, тогда как ответственность за новые санкции Трамп пытается переложить на европейских партнеров.

