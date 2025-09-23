logo

Война с Россией В Киеве потеряли надежду на Трампа: на какой шаг не идет президент США
НОВОСТИ

В Киеве потеряли надежду на Трампа: на какой шаг не идет президент США

В Киеве почти не верят в новые санкции США против России. Зеленский снова поднимет вопрос на встрече с Трампом, но ожидания низкие.

23 сентября 2025, 14:20
Украинские власти почти перестали рассчитывать на то, что президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России. Хотя Владимир Зеленский планирует обсудить вопрос о новых ограничениях с американским лидером, Киев понимает, что в дальнейшем должен полагаться на свою самостоятельность.

В Киеве потеряли надежду на Трампа: на какой шаг не идет президент США

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Reuters, в Киеве отдают себе отчет, что война в ближайшее время не окончится. Это уже отражается в стратегии Киева, когда упор смещается на мобилизацию собственных ресурсов и уменьшение зависимости от внешних решений.

"Надежды Киева на введение новых жестких санкций США против России угасают, а новый прагматизм в Украине делает визит Зеленского менее напряженным, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты, учитывая уроки, извлеченные из февральского скандала в Белом доме", — пишет Reuters.

Ожидается, что Зеленский будет снова просить об усилении санкций во время личной встречи с Трампом в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной ассамблее ООН. В то же время, украинская сторона уже не воспринимает эту поездку как решающее событие, в отличие от предыдущих визитов.

"Я бы предпочел, чтобы эта поездка была более целенаправленной, но для конфликтов такого масштаба никогда не будет легких решений. Мы будем упорно работать и после нее", — сказал дипломат Сергей Кислица.

Трамп неоднократно угрожал санкциями Владимиру Путину призывая прекратить боевые действия и начать переговоры, однако Кремль только усугубляет обстрелы. В последнее время президент США лишь ограничивается заявлениями о своем "разочаровании" действиями Путина, тогда как ответственность за новые санкции Трамп пытается переложить на европейских партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина готовится к новому этапу войны. Это связано с тем, что американские чиновники, выражают сомнение, что Трамп вообще решится на жесткие санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что стал известен план Путина из трех пунктов. Что задумал Кремль.



Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-expects-no-miracles-zelenskiy-visits-us-address-un-meet-trump-2025-09-23/
