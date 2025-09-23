В Киеве потеряли надежду на Трампа: на какой шаг не идет президент США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинские власти почти перестали рассчитывать на то, что президент США Дональд Трамп введет новые жесткие санкции против России. Хотя Владимир Зеленский планирует обсудить вопрос о новых ограничениях с американским лидером, Киев понимает, что в дальнейшем должен полагаться на свою самостоятельность.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Как сообщает Reuters, в Киеве отдают себе отчет, что война в ближайшее время не окончится. Это уже отражается в стратегии Киева, когда упор смещается на мобилизацию собственных ресурсов и уменьшение зависимости от внешних решений.
Ожидается, что Зеленский будет снова просить об усилении санкций во время личной встречи с Трампом в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной ассамблее ООН. В то же время, украинская сторона уже не воспринимает эту поездку как решающее событие, в отличие от предыдущих визитов.
Трамп неоднократно угрожал санкциями Владимиру Путину призывая прекратить боевые действия и начать переговоры, однако Кремль только усугубляет обстрелы. В последнее время президент США лишь ограничивается заявлениями о своем "разочаровании" действиями Путина, тогда как ответственность за новые санкции Трамп пытается переложить на европейских партнеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина готовится к новому этапу войны. Это связано с тем, что американские чиновники, выражают сомнение, что Трамп вообще решится на жесткие санкции против России.
Также "Комментарии" писали, что стал известен план Путина из трех пунктов. Что задумал Кремль.