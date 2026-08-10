У ГУР назвали головні цілі Росії: по чому окупанти б’ють найчастіше

Росія продовжує системні ракетно-дронові атаки по Києву та інших великих містах України. За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, Москва зосереджує увагу на об’єктах, які мають стратегічне значення для оборони, економіки та логістики України.

Вадим Скібіцький. Фото з відкритих джерел

Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна" зазначив, що російські війська здатні проводити кілька комбінованих атак щомісяця, використовуючи ракети різних типів і значну кількість безпілотників. Крім того, генерал-майор назвав головні цілі російських атак по Україні.

"Київ, як і Запоріжжя, Дніпро, Харків – центри нашого оборонно-промислового комплексу. Противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК", — вказує Скібіцький.

Перший — це розвиток української балістичної зброї. Москва прагне не допустити виходу України на серійне виробництво власних ракет. Другий напрямок — це виготовлення FPV-дронів та далекобійних ударних безпілотників. У ГУР пояснюють, що саме ці можливості дозволяють Україні завдавати ударів по російській нафтопереробці, логістиці та інших важливих об’єктах.

Ще однією пріоритетною ціллю Скібіцький назвав логістичну інфраструктуру. Йдеться про залізницю, порти, судноплавство та енергетичні об’єкти, від яких залежить їхня робота. Окремо представник ГУР звернув увагу на атаки Росії проти суден у Чорному морі. За його словами, Москва намагається таким чином обмежити можливості України здійснювати зовнішню торгівлю.

"Якщо говорити більш широко – це наша критична інфраструктура. Взимку – це електрика та системі теплопостачання. Зараз – це, по-перше, ОПК. По-друге – це логістика – і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство", — сказав Скібіцький.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ГУР розкрили, скільки ракет виготовляє РФ щомісяця.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив нові деталі гарантій безпеки від США.