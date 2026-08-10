Удари посиляться, а світла не буде: в ГУР розкрили тривожний прогноз

Росія різко нарощує виробництво ракет і ударних безпілотників, готуючись продовжувати масовані атаки по Україні. За словами заступника начальника ГУР Міноборони генерал-майора Вадима Скібіцького, Москва щомісяця виконує плани з виробництва основних типів ракет на 110-120%.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За його словами, лише у липні російський оборонно-промисловий комплекс продемонстрував значне перевиконання планових показників.

Зокрема, план виробництва Х-101 був виконаний на 140%, "Калібрів" — на 111%, а крилатих ракет Х-35 – одразу на 200%. У липні РФ мала виготовити 72 ракети Х-101, але виробила 87. За "Калібрами" план становив 26 одиниць, фактичний результат – 29.

Ще більш показова ситуація з "Цирконами" та "Оніксами". За даними ГУР, станом на 3 серпня Росія вже виконала річний план їх виробництва. За сім місяців Москва виготовила щонайменше 33 "Циркони" та 60 "Оніксів".

При цьому РФ не обмежується ракетами. У серпні росіяни планують виготовити понад 11 тисяч ударних безпілотників. На тлі дефіциту перехоплювачів для систем Patriot російська армія дедалі активніше робить ставку на балістичні та гіперзвукові ракети.

Змінюється і тактика атак. Якщо раніше Москва намагалася проривати українську ППО масштабними комбінованими ударами з десятками ракет і сотнями "Шахедів", то тепер збільшує частку балістики. Паралельно росіяни почали активніше використовувати реактивні "Герані".

Вадим Скібіцький зазначає, що Москва перерозподіляє кошти на користь тих засобів ураження, які, на її думку, найкраще досягають цілей і для яких РФ має достатню кількість комплектуючих.

Це означає, що Україну можуть чекати не лише масовані, а й дедалі більш системні ракетно-дронові удари.

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