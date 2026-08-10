Удары усилятся, а света не будет: в ГУР раскрыли тревожный прогноз

Россия резко наращивает производство ракет и ударных беспилотников, готовясь продолжать массированные атаки по Украине. По словам заместителя начальника ГУР Минобороны генерал-майора Вадима Скибицкого, Москва ежемесячно выполняет планы по производству основных типов ракет на 110-120%.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По его словам, только в июле российский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал значительное перевыполнение плановых показателей.

В частности, план производства Х-101 был выполнен на 140%, "Калибров" – на 111%, а крылатых ракет Х-35 – сразу на 200%. В июле РФ должна была изготовить 72 ракеты Х-101, но произвела 87. По "Калибрам" план составлял 26 единиц, фактический результат – 29.

Еще более показательна ситуация с Цирконами и Ониксами. По данным ГУР, на 3 августа Россия уже выполнила годовой план их производства. За семь месяцев Москва изготовила по меньшей мере 33 "Циркона" и 60 "Ониксов".

При этом РФ не ограничивается ракетами. В августе россияне планируют изготовить более 11 тысяч ударных беспилотников. На фоне дефицита перехватчиков для систем Patriot российская армия все активнее делает ставку на баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Изменяется и тактика атак. Если раньше Москва пыталась прорывать украинскую ПВО масштабными комбинированными ударами с десятками ракет и сотнями Шахедов, то теперь увеличивает долю баллистики. Параллельно россияне стали активнее использовать реактивные "Герани".

Вадим Скибицкий отмечает, что Москва перераспределяет средства в пользу тех средств поражения, которые, по ее мнению, лучше достигают целей и для которых РФ имеет достаточное количество комплектующих.

Это значит, что Украину могут ожидать не только массированные, но и все более системные ракетно-дроновые удары.

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