Портников назвав єдиний спосіб зупинити ракетний терор Путіна

Росія дедалі активніше використовує нестачу в України ракет для комплексів Patriot, щоб посилити удари балістикою по українських містах. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні масовані атаки та ситуацію навколо американської військової допомоги.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, останніми днями Київ практично безперервно перебував під загрозою ударів балістичними ракетами. Окрему небезпеку становлять модернізовані ракети "Циркон", які хоча й мають нижчу точність, здатні завдавати масштабних руйнувань і ефективно перехоплюються насамперед американськими Patriot.

Віталій Портников звернув увагу, що після переговорів президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом ситуація із забезпеченням України ракетами не стала зрозумілішою. Ба більше, американський президент, за словами журналіста, поставив під сумнів навіть власну ініціативу щодо локалізації виробництва ракет Patriot в Україні. Водночас і запаси США залишаються обмеженими після активного використання цих боєприпасів у власних військових операціях.

На переконання Портникова, Вашингтон також змушений враховувати можливі конфлікти з Іраном, Китаєм або навіть потенційну ескалацію з боку Росії, тому не готовий різко скорочувати власні резерви протиракетної оборони.

Саме тому журналіст вважає, що головною відповіддю має стати не лише отримання нових засобів ППО, а й системне знищення російських підприємств, які виробляють балістичні ракети. На його думку, саме удари по військовій промисловості РФ здатні суттєво зменшити інтенсивність ракетного терору.

Він підкреслює, що Україні одночасно необхідні сучасна антибалістика, власні ракетні можливості та ефективне знищення російського виробництва, адже лише такий комплексний підхід може зірвати плани Кремля продовжувати руйнування українських міст.

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