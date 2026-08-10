В ГУР назвали главные цели России: по чему оккупанты бьют чаще всего

Россия продолжает системные ракетно-дроновые атаки по Киеву и другим крупным городам Украины. По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, Москва сосредотачивает внимание на объектах, имеющих стратегическое значение для обороны, экономики и логистики Украины.

Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" отметил, что российские войска способны проводить несколько комбинированных атак ежемесячно, используя ракеты разных типов и значительное количество беспилотников. Кроме того, генерал-майор назвал главные цели российских атак по Украине.

"Киев, как и Запорожье, Днепр, Харьков – центры нашего оборонно-промышленного комплекса. Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК", — указывает Скибицкий.

Первый – это развитие украинского баллистического оружия. Москва стремится не допустить выход Украины на серийное производство собственных ракет. Второе направление – это изготовление FPV-дронов и дальнобойных ударных беспилотников. В ГУР объясняют, что именно эти возможности позволяют Украине наносить удары по российской нефтепереработке, логистике и другим важным объектам.

Еще одной приоритетной целью Скибицкий назвал логистическую инфраструктуру. Речь идет о железной дороге, портах, судоходстве и энергетических объектах, от которых зависит их работа. Отдельно представитель ГУР обратил внимание на атаки России против судов в Черном море. По его словам, Москва пытается таким образом ограничить возможности Украины осуществлять внешнюю торговлю.

"Если говорить более широко – это наша критическая инфраструктура. Зимой – это электричество и система теплоснабжения. Сейчас – это, во-первых, ОПК. Во-вторых – это логистика – и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство", — сказал Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР раскрыли, сколько ракет производит РФ ежемесячно.

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