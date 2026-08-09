"Америка воюватиме за нас": Зеленський розкрив нові деталі гарантій безпеки США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Україна може отримати сильні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. За його словами, у разі нової агресії Росії Вашингтон буде готовий безпосередньо втрутитися у війну на боці України.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону заявив, що Україна та США вже обговорювали деталі майбутніх гарантій безпеки. За словами президента, ключовим елементом домовленостей має стати готовність Сполучених Штатів діяти у разі повторної російської агресії.

"Гарантії США, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. Гарантії США буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент. А які це гарантії? Ми проговорювали деталі, тощо. Але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буде робити те саме, що зараз на Ближкому Сході", — заявив Зеленський.

Однак Зеленський зауважив, що головною гарантією безпеки для України має залишатися її власна спроможність захищатися. За його словами, якщо Україна буде стояти як сильна держава, тоді Путін не зможе її зламати.

ЗМІ раніше повідомляли, що Україна, США та європейські партнери обговорювали механізм дій у разі порушення майбутньої мирної угоди Росією. Зокрема, у разі нового масштабного наступу РФ скоординована відповідь союзників могла б бути сформована протягом 72 годин. Однак також повідомлялося, що Вашингтон не готовий формально закріплювати гарантії безпеки для України до досягнення домовленостей між Києвом і Москвою щодо закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що у США зробили тривожне попередження для України . Що готує Кремль до 24 серпня на День Незалежності України.